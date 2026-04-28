La mansión VIP: Participante al borde de la muerte tras ahogamiento en plena comida, ¿de quién se trata? VIDEO

La tensión se apoderó de La mansión VIP, el reality show creado por el influencer HotSpanish, luego de que una de las participantes protagonizara un momento de angustia al estar a punto de ahogarse frete a sus compañeros. ¿Quién es y cómo se encuentra?

¿Quiénes han sido los eliminados de La mansión VIP?

Apenas han pasado dos semanas del inicio de La mansión VIP, pero las polémicas en el reality han llegado rápidamente. Son tres los participantes que han salido del programa, ¿por qué?

Durante la primera semana hubo tensos momentos, la nominación de Niurka y su pareja, Bruno Espino, dejó sorprendida a la audiencia. Y es que al final de esa semana, Bruno se había salvado, y la gente decidió que Niurka saliera eliminada.

La cubana no permitió tal acción, por lo que “obligó” a Bruno a salir con ella, mandándole también un recado a HotSpanish y culparlo de “manipular” votaciones y demás cosas. Al final, tanto Bruno como Niurka salieron.

Hace dos días, se llevó a cabo la gala de eliminación, la gente decidió que Queen Buenrostro, novia de “Suavecito”, fuera la eliminada de la semana.

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Eliminados La mansión VIP al momento / Redes sociales

¿Qué participante de La mansión VIP estuvo a punto de ahogarse en el reality?

Un momento de preocupación fue generado por la modelo Jessica Sodi, creadora de contenido que forma parte de La mansión VIP.

Sodi estuvo a punto de ahogarse frente a sus compañeros y miles de espectadores que seguían la transmisión en tiempo real. El accidente ocurrió mientras los participantes se encontraban reunidos en la mesa.

De acuerdo con los videos, Jessica Sodi comenzó a toser repentinamente tras atragantarse con un trozo de comida. En el audio, se escucha una voz decir “ No puede respirar, no puede respirar ”, de manera inmediata, Naim Darrechi se acerca para ayudarla a sacar la comida.

Tras pasar este momento, Jessica Sodi dijo: “ Es que con la tos se me atoró” . Por último, todos los habitantes del reality aplaudieron a Naim la acción de acercarse y apoyar a su compañera.

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¿Qué contenido hace Jessica Sodi?

Jessica Sodi es una creadora de contenido digital que, además de publicar reels en redes sociales donde muestra aspectos de su vida cotidiana, se ha caracterizado por ser una participante controvertida.

Asimismo, ha explorado el ámbito del contenido para adultos, participando en sesiones para revistas especializadas y difundiendo sus colaboraciones con otras personalidades de esa industria.

En el programa, no es la primera vez que es el centro de atención, ya que su apasionado beso con Alfredo Adame ya es un fenómeno viral. ¿Qué más pasará en el reality?

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