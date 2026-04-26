La mansión VIP: ¿Quién fue el segundo eliminado del reality de HotSpanish, HOY domingo 26 de abril?

Este domingo 26 de abril, La mansión VIP 2026 vivirá uno de sus momentos más decisivos con la segunda gala de eliminación, un evento que ha generado gran expectativa entre los seguidores del programa. La emisión de esta noche no solo definirá quién abandona la competencia, sino que también pondrá a prueba el respaldo del público hacia sus participantes favoritos. ¿Quién salió?

¿Qué participante fue el primer eliminado de La mansión VIP?

HotSpanish reunió a todos los participantes en el jardín para dar a conocer los resultados. Primero anunció que Sol León y Bruno Espino continuaban en La mansión VIP, lo que provocó la molestia de Niurka al ver que su pareja celebraba. La actriz reaccionó con enojo e incluso lanzó insultos hacia algunos de los habitantes.

La cubana expresó que ni ella ni su novio deseaban seguir en el reality, argumentando que ya estaban cansados de las supuestas agresiones que habían vivido dentro de la casa.

La situación escaló, el domingo 19 de abril, cuando Niurka discutió directamente con HotSpanish, a quien acusó de intentar separarla de su pareja. Tras varios momentos de confrontación, el influencer anunció que Jessica Sodi era la tercera salvada, lo que dejó a Niurka como la eliminada de la noche.

Aunque Bruno había sido uno de los participantes que logró quedarse, decidió abandonar el programa junto a Niurka. Antes de su salida, HotSpanish intentó despedirlos en buenos términos, pero la artista lo acusó de haber manipulado el programa para afectarla.

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¿Quiénes son los participantes nominados en la segunda semana de La mansión VIP?

Luego de una intensa dinámica cara a cara entre los habitantes de La mansión VIP, son cuatro los famosos que se encuentran en riesgo de convertirse en el segundo eliminado de la temporada.

Los nominados son:



Suavecito,

Agustín Fernández,

‘el Borjas’ y,

Queen Buenrostro.

Cada uno de ellos ha protagonizado distintos momentos dentro de la casa, desde discusiones hasta estrategias que han dividido opiniones entre el público.

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La mansión VIP, nomiados segunda semana / FB: Charlyto Sáenz

¿Cuándo y dónde ver la gala de eliminación en La mansión VIP?

El sistema de votación también ha dado de qué hablar, pues los seguidores deben pagar un mínimo de 20 pesos mexicanos por cada voto emitido durante la transmisión en vivo de La mansión VIP.

La segunda gala de eliminación se llevará a cabo este domingo en punto de las 8:00 de la noche, horario del centro de México. La transmisión será completamente en vivo y podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube de HotSpanish.

Iniciada la gala de La mansión VIP, HotSpanish anunció que el primer salvado es Agustín Fernández, garantizando su presencia en el reality una semana más.

El segundo participante que continúa en competencia es Daniel “Borjas”.

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