Niurka Marcos revela quién sería el ganador de ‘La mansión VIP’ ¿Todo está arreglado?: “No es un secreto”

Uno de los mayores escándalos dentro de ‘La mansión VIP’ ha sido la salida de Niurka y su novio, Bruno Espino. Tanto dentro como fuera del reality, la cubana sostiene que todo es un “fraude” y que la producción tendría “favoritismo”.

Pese a que, según reportes, no puede hablar mal del show o de lo contrario sería demandada, a la actriz no le interesa y no ha dudado en exponer los “oscuros secretos” detrás del concurso creado por ‘HotSpanish’. Incluso, ventiló quién sería presuntamente el ganador, ¿de quién se trata?

La mansión VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

Checa: La mansión VIP: Producción quita los “tragos” a participantes tras mostrar de más frente las cámaras, VIDEO

¿Cómo fue la salida de Niurka y Bruno de ‘La mansión VIP’?

Todo ocurrió el pasado 19 de abril. Si bien Niurka ya había advertido que se iría junto a Bruno, ‘HotSpanish’ quiso hacer la gala con normalidad y darle la oportunidad a la pareja de despedirse bien de sus compañeros.

En cuanto se anunció que era la eliminada del show, la cubana enfureció y empezó a decir que había sido víctima de diversas faltas de respeto. También aseguró que todo había sido un truco para “alejarla” de Bruno, quien fue salvado por el público.

Al final, entre insultos y gritos, la celebridad se retiró junto a su novio, no sin antes advertir que exhibiría el presunto fraude que existe en el show. Una vez fuera e instalada en un hotel, subió varias historias a Instagram reiterando que todo era falso.

Afirmó que nadie podría alejarla de su pareja y hasta reconoció haber hecho magia negra dentro del show. También mostró supuestas pruebas de que Sol León y Eli Esparza tendrían cierto favoritismo.

Estas historias fueron bajadas unas horas después y la propia famosa reconoció que los abogados de ‘HotSpanish’ la contactaron para que las eliminara. No dijo más, pero se especula en redes sociales que el creador de contenido se prepara para demandarla. Ella también iniciaría acciones legales.

Niurka / Redes sociales

Lee: Niurka y su novio Bruno quieren abandonar ‘La mansión VIP’; ¡amenazan a producción para que los saquen!

¿Qué dijo Niurka sobre el presunto ganador de ‘La mansión VIP’?

En una reciente entrevista, Niurka dijo no estar de acuerdo con la forma en la que se maneja ‘La mansión VIP’, principalmente en el aspecto en el que se les pide dinero a los seguidores para votar en el Superchat de YouTube o mandar mensajes.

“Yo nunca podría pedirle dinero ¿cómo? No podría. Cinco mil pesos por una llamada, un mensaje… un mensaje no vale cinco mil pesos”, indicó.

Según Marcos, todo supuestamente sería un fraude y ya hay un presunto ganador estipulado. Según ella, sería Sol León. El motivo de esto sería que su marca de fajas sería una de las patrocinadoras del show, por lo que su estancia estaría asegurada. Dejó ver que, aparentemente, esto sería un “secreto a voces”.

“Es lo más evidente, es lo que vemos todos y es lo que pensamos todos los que estábamos conviviendo dentro, de eso es de lo único que hablan… de hecho, ni siquiera es un secreto”. Niurka Marcos

¿Quiénes están actualmente en ‘La Mansión VIP’?

Con la salida de Bruno y Niurka, quedaron 14 habitantes en ‘La granja VIP’. Como ya había adelantado ‘HotSpanish’, un participante nuevo entrará cada que uno salga para que se mantengan 16 concursantes. En este caso fueron dos, por lo que quienes entraron como sus reemplazos fueron: Daniel Borgas ‘el Borgas’ y Valentina Ruiz ‘la Jesuu’.

Estos son los participantes que están actualmente en el show:

Carlos Alberto Fuentes

Queen Buenrostro

‘El Suavecito’

Eli Esparza

Sol León

Aldo Arturo

Katy Cardona

Alfredo Adame

Aida Victoria

Jessica Sodi

Maza Clan

Rocío Sánchez del Río

Agustín Fernández

Naim Darrechi

Daniel Borgas ‘el Borgas’

Valentina Ruiz ‘la Jesuu’

Mira: ¿Niurka Marcos hace brujería en La Mansión VIP? Señalan extraño gesto con sus compañeros en el reality