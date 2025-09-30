Niurka revela la fecha de su boda con Bruno Espino: todo lo que sabemos del evento más esperado

Niurka Marcos vuelve a estar en boca de todos, y no precisamente por una polémica de reality show o por sus declaraciones incendiarias, sino por un acontecimiento que marcará su vida personal: ¡su próxima boda! La vedette cubana anunció que ya tiene fecha para unir su vida a la de Bruno Espino, su pareja sentimental, con quien mantiene una relación estable pese a la diferencia de edad que ha causado tanto debate.

Niurka arremete contra Cazzu / IG: @niurka.oficial / @cazzu

¿Cuándo será la boda de Niurka Marcos con Bruno Espino?

La boda de Niurka Marcos y Bruno Espino ya tiene fecha oficial: será el 1 de agosto de 2026, según confirmó la propia actriz en una entrevista reciente. A sus 57 años, Niurka se muestra emocionada y nerviosa, como si fuera la primera vez que se casa. “Claro como si fuera la primera vez, porque es una relación diferente, con matices diferentes. Él no solo es el hombre para mi intimidad, es mi compañero de vida”, declaró.

La ceremonia promete ser uno de los eventos más comentados del mundo del espectáculo en México y Latinoamérica. Aunque aún no se han revelado detalles sobre el lugar o los invitados, se espera que sea una boda llena de glamour, escándalo y muchas cámaras.

¿Quién es Bruno Espino, el novio de Niurka Marcos?

Muchos comenzaron a preguntarse quién es el hombre que conquistó a Niurka Marcos, y la respuesta llegó en 2025 durante su participación en La casa de los famosos All stars. Fue ahí donde Bruno Espino, conocido como “el Príncipe”, apareció en el programa para pedirle matrimonio en vivo, causando un revuelo inmediato.

Bruno es actor, modelo y bailarín, además de ser muy activo en redes sociales, donde comparte rutinas de ejercicio y su estilo de vida fitness. Con tan solo 37 años, su relación con la vedette ha generado curiosidad y, en algunos sectores, críticas, pero ambos parecen blindados ante los comentarios y más enamorados que nunca.

Niurka ha declarado que en Bruno encontró la estabilidad que buscaba desde hace años. Según sus propias palabras, él ha sido un compañero incondicional que llegó en un momento en que había perdido la confianza en las relaciones sentimentales.

“Es el hombre que me enseñó a direccionarme por lo perdida que me encontró con las malas relaciones, la falta de credibilidad como había perdido la fe en las relaciones de pareja”. Niurka

¿Cuál es la diferencia de edad entre Niurka Marcos y Bruno Espino?

Uno de los temas más comentados alrededor de la relación es, sin duda, la diferencia de edades. Niurka Marcos tiene 57 años, mientras que Bruno Espino apenas cumple 37, lo que marca una brecha de 20 años entre ambos.

Aunque para muchos esta diferencia genera sorpresa, la cubana lo ha defendido a capa y espada. Según sus declaraciones, la edad no ha sido ningún obstáculo en su historia de amor, pues la conexión emocional y la complicidad que comparten superan cualquier prejuicio.

Ambos han demostrado públicamente que su relación se mantiene sólida, enfrentando las críticas con humor y mostrando que lo suyo es mucho más que un romance pasajero.

Niurka y Bruno Espino se casarán / IG: @telemundorealities / @niurka.oficial

¿Cuántas veces se ha casado Niurka Marcos antes de Bruno Espino?

Esta no será la primera vez que Niurka camine al altar. De hecho, la vedette cubana ya tiene tres matrimonios previos en su historial amoroso:



Con el productor Juan Osorio

Con el actor Bobby Larios , de 2004 a 2006, aunque este enlace siempre estuvo rodeado de rumores y polémicas.

, de 2004 a 2006, aunque este enlace siempre estuvo rodeado de rumores y polémicas. Y finalmente con Yanixán Texido, de 2007 a 2009.

Ahora, casi dos décadas después de su último matrimonio, la actriz vuelve a apostar por el amor. Y a diferencia de sus pasadas experiencias, asegura que esta vez lo hace con plena madurez y confianza en su relación con Bruno.