‘La mansión VIP’: Este es el primer eliminado del reality de ‘HotSpanish’ HOY domingo 19 de abril

Tras una semana de estreno llena de drama y polémica, ‘La mansión VIP’ vivirá su primera gala de eliminación durante la noche de este domingo 19 de abril. Cuatro participantes se encuentran en riesgo y el público será el que decida quién se va.

La mansión VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

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¿Qué participantes de ‘La mansión VIP’ están en riesgo de convertirse en el primer eliminado HOY domingo 19 de abril?

Como el mismo ‘HotSpanish’, creador de ‘La mansión VIP’, lo explicó para TVNotas, cada semana habrá cuatro celebridades en la llamada ‘Zona de riesgo’: dos de ellas serán seleccionadas por los mismos habitantes, mientras que las otras serán los que estén en último lugar en el ‘Superchat’ de YouTube.

Estos son los que se encuentran en riesgo:

Sol León

Jessica Sodi

Niurka Marcos

Bruno Espino

Mucho podría ocurrir durante la gala de eliminación. Y es que los fans están a la expectativa de lo que pasará con Niurka y su pareja. La cubana ha dicho en múltiples ocasiones que ya se quiere ir del concurso. Incluso ha pedido que, si Bruno llega a ser eliminado, la saquen también.

Y es que se ha dicho muy molesta por el supuesto favoritismo que hay hacia Sol León y Eli Esparza, quienes actualmente están entre los primeros lugares en la tabla de puntos. Según la también actriz, se les da más foco a ellas por la guerra de dimes y diretes que han tenido en los últimos días.

‘HotSpanish’ ha negado que haya preferencias y hasta se ha dicho dispuesto a mostrar cómo van las votaciones para evitar algún tipo de malentendido.

Nominados primera semana de La mansión VIP / Redes sociales

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Filtran al primer eliminado de ‘La mansión VIP’ de HOY 19 de abril

A raíz de toda la presión que ha causado la tabla de posicionamiento, ‘HotSpanish’ decidió ya no mostrarla a los habitantes, siendo la audiencia quien podrá verla en el momento que quiera. La última vez que se dio a conocer el listado fue justamente durante la gala de ayer, 18 de abril.

De acuerdo con la lista, el expulsado de hoy podría ser Bruno Espino, lo que podría derivar en la salida voluntaria de Niurka. Sin embargo, esta información es meramente especulativa y solo se conocerá al primer eliminado este 19 de abril.

Recordemos que actualmente hay 16 habitantes que son:

Carlos Alberto Fuentes

Queen Buenrostro

‘El Suavecito’

Eli Esparza

Sol León

Aldo Arturo

Niurka Marcos

Katy Cardona

Alfredo Adame

Aida Victoria

Jessica Sodi

Maza Clan

Rocío Sánchez del Río

Bruno Espino

Agustín Fernández

Naim Darrechi

Hot Spanish les muestra “por última vez” la tabla a los integrantes de La mansión VIP. El top 3 queda así: Sol Leon, Eli Esparza y Alfredo Adame. En último lugar están : Niurka y Bruno #LaMansionVIP pic.twitter.com/FoUhJEKTeN — Vaya Vaya (@vayavayatv) April 19, 2026

¿Cómo votar por tu favorito en ‘La mansión VIP’?

‘HotSpanish’ mencionó en entrevista para TVNotas que los fans pueden apoyar a su favorito de ‘La mansión VIP’ a través del ‘Superchat’ de YouTube.

“Desde el día uno, la gente tendrá la oportunidad de votar por su favorito a través del Super Chat de YouTube, donde los puntos serán acumulables. Se manejarán hashtags de los creadores. Se harán dinámicas para ganar puntos a partir de metas”, explicó.

SuperChat de YouTube / Redes sociales

¿Quién fue el primer eliminado de ‘La mansión VIP’?

Información en desarrollo…

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