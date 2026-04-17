Participante de La mansión VIP sufre descuido y muestra el paquete completo, ¡nada a la imaginación! FOTOS

La mansión VIP, al igual que los demás realities con dinámica 24/7, no solo protagonizan momentos polémicos y peleas, si no también hasta descuidos que los famosos sufren y que rápidamente se vuelven virales en redes sociales. Esto le pasó a un famoso influencer, quien mostró de más a la hora de ir al baño. Te decimos de quién se trata.

La mansión VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quiénes son los participantes de La mansión VIP, el nuevo reality de HotSpanish?

La mansión VIP oficialmente está en marcha y HotSpanish, su creador, habló para TVNotas y reveló la razón de su elección para el elenco de este reality:

Con varios se hizo una negociación millonaria. Desembolsé mucho dinero. Si les llegas al precio que ellos te piden, se pueden hacer cosas buenas. HotSpanish para TVNotas

El influencer mexicano apostó por reunir a figuras controvertidas, celebridades de la televisión y creadores de contenido populares, lo que anticipa conflictos y momentos intensos desde el inicio.

Entre los participantes confirmados se encuentran:



Alfredo Adame,

Niurka Marcos,

Sol León,

Naim Darrechi,

Queen Buenrostro,

Eli Esparza,

Aldo Arturo,

Katy Cardona,

Carlos Alberto,

Suavecito y,

Agustín Fernández

Con este elenco, La mansión VIP ya comienza a dar de qué hablar incluso en su primera semana al aire.

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Habitantes de ‘La mansión VIP’ / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quién es el participante de La mansión VIP que tuvo un descuido en plena transmisión?

El protagonista de este acalorado momento en La mansión VIP es Naim Darrechi, influencer y creador de contenido que ha estado inmiscuido en varias polémicas a lo largo de su carrera en redes sociales.

En esta ocasión, Darrechi enseñó de más mientras iba al baño, ya que, aún cuando había una puerta, decidió no cerrarla y proceder a orinar. Fue en este momento donde se pudo ver más allá de su ropa.

Los reacciones no se hicieron esperar, cientos de usuarios hablaron de este suceso y algunos hasta agradecieron el descuido:



“Tiene como 100 vídeos”,

“Como si no se le hubiera visto ya” y,

“Ya empezó el contenido que me gusta”.

Cabe recordar que, hace algunos años, Darrechi vendía cierto contenido dirigido para mayores, por lo que algunos especulan que se trató de algo “deliberado” de su parte.

¿Vendrán más descuidos de otros habitantes? El tiempo lo dirá.

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Naim Darrechi sufre descuido en La mansión VIP / Redes sociales

¿Quién es Naim Darrechi y a qué se dedica?

Naim Darrechi es un creador de contenido e influencer español, conocido principalmente por su popularidad en TikTok, convirtiéndose en uno de los más seguidos de habla hispana.

Muy joven comenzó a subir contenido a plataformas como Instagram y Musical.ly (la app que posteriormente se convertiría en TikTok). Sin embargo, fue alrededor de 2019 cuando su fama creció gracias a sus videos de lip-sync, bailes y contenido de estilo de vida.

Además de TikTok, amplió su presencia a YouTube e Instagram, donde comparte aspectos de su vida personal, viajes y colaboraciones con otros creadores.

Por último, se convirtió en una figura aún más mediática para nuestro país, luego de ser novio de Yeri MUA en el 2023, y ser acusado de agredir físicamente a reporteros de Ventaneando, en una situación por la que fue a dar hasta la cárcel.

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