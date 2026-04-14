¿La mansión VIP en peligro? Exhiben intento de hackeo durante su primer día de transmisión, ¿habrá cambios?

Sin duda alguna, ‘La mansión VIP’, el reality digital creado por ‘HotSpanish’, se está posicionando como uno de los shows más vistos en lo que va del 2026. Si bien su éxito es indiscutido, no ha estado exento de problemas. Y es que, recientemente, se dio a conocer que habría sufrido un intento de hackeo durante su primer día de transmisión. ¿El productor ya se pronunció?. Te contamos lo que se sabe y si esto tendría repercusiones en la dinámica del show.

La mansión VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

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¿Cómo fue el intento de hackeo a ‘La mansión VIP’?

En su transmisión más reciente para YouTube, el periodista Gabo Cuevas reportó que, supuestamente, le había llegado información de que el canal de ‘HotSpanish’, medio por el que se emiten el 24/7 y las galas de ‘La mansión VIP’, supuestamente sufrió un intento de hackeo.

Supuestamente, esto habría pasado durante el primer día de la emisión. Aparentemente, muchos usuarios señalaron que, en algún punto, la imagen comenzó a verse “extraña”.

“De repente se trabó la programación y apareció una imagen distinta que era como negro con blanco, pero fueron segundos. Quiero suponer que detectaron el momento en que estaban tratando de hackear. Aquí hay muchos intereses, cuando a mí me dijeron: ‘intentaron hackear’, lo primero que me puse a pensar fue en alguna persona envidiosa que no está soportando que el formato de internet le está yendo mejor”. Gabo Cuevas

Según Cuevas, pudo corroborar esto con una persona muy cercana al creador del concepto. Presuntamente, el equipo, al detectar la situación, procedió a cambiar las contraseñas y reforzar la seguridad.

Si bien dijo que no se sabe quién sería el responsable, teorizó que pudo haber sido alguien que está molesto por el gran éxito del reality. Incluso mencionó que, en redes sociales, muchos usuarios han dicho que les gusta más este concepto.

“Me compartió una persona que sí fue cierto que intentaron hackearle la cuenta a ‘Hot Spanish’ por este tema, obviamente su equipo lo detectó, cambiaron contraseñas y todo pero qué feo que te quieran ‘jo… el pan’ cuando estás empezando. Es un proyecto ambicioso porque no es un video de YouTube, es una inversión de millones de pesos, no solo en la nómina, sino también en la producción, en el lugar. Él construyó una casa en Guadalajara, es un foro en casa”, manifestó.

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¿Qué ha dicho ‘HotSpanish’ sobre el intento de hackeo a ‘La mansión VIP’?

Hasta el momento, ‘HotSpanish’ o su equipo no han dicho nada sobre el intento de hackeo que habrían sufrido. El influencer solo se ha limitado a usar sus redes sociales para promocionar ‘La mansión VIP’ y agradecer a todos los fans por su apoyo.

Cabe destacar que la celebridad ha invertido mucho en este proyecto. En entrevista para TVNotas, el joven mencionó que ‘La mansión VIP’ es algo muy “ambicioso”, pues quería que se diferenciara de otros realities como ‘La casa de los famosos’ y ‘La granja VIP’.

“El concepto, la manera en la que el público apoyará a sus creadores, las puntuaciones. No habrá confesionario. Estarán unos guardias protegiendo mi casa. Durará 30 días y los colores no serán aseñorados, sino juveniles. En otros formatos permiten alcohol una vez a la semana, pero aquí será un poco más accesible. Habrá barra libre los viernes. La gente enloquecerá”, relató.

La mansión VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo votar por tu favorito en ‘La mansión VIP’?

Durante la conversación para TVNotas, ‘HotSpanish’ dijo que, “desde el día uno, la gente tiene la oportunidad de votar por su favorito a través del Super Chat de YouTube, donde los puntos serán acumulables. Se manejarán hashtags de los creadores. Se harán dinámicas para ganar puntos a partir de metas”.

‘La mansión VIP’ durará 30 días y el ganador obtendrá dos millones de pesos. También mencionó que: “Se tomarán los 2 últimos lugares del Super Chat y los otros 2 saldrán por las votaciones que hagan entre los mismos (habitantes). La votación será cara a cara y los domingos se eliminará. Ojo, los lunes llegará una persona nueva. Eso le dará frescura y se mantendrán los 16. El premio del ganador será de 2 millones de pesos”.

Estos son los participantes del show:

Carlos Alberto Fuentes

Queen Buenrostro

‘El Suavecito’

Eli Esparza

Sol León

Aldo Arturo

Niurka Marcos

Katy Cardona

Alfredo Adame

Aida Victoria

Jessica Sodi

Maza Clan

Rocío Sánchez del Río

Bruno Espino

Agustín Fernández

Naim Darrechi

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