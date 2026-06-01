¿El Bogueto confirma agresión física de Yeri MUA a su esposa? Lanza contundente mensaje: “Karma”

Desde que Yeri MUA rompió en llanto en el Aeropuerto de la Ciudad de México tras escándalo por la detención de Naim Darrechi, han salido a la luz diversas declaraciones que han sido relacionadas con la cantante veracruzana.

Cabe recordar que la intérprete de “Traka” fue acusada de estar involucrada en la detención de su ex; pese a que no existieron pruebas en su contra y el influencer español quedó en libertad, los dimes y diretes no se hicieron esperar.

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Yeri MUA enfrenta nuevas polémicas. / Mezcalent

¿Qué dijo la esposa del Bogueto y por qué fue relacionado con Yeri MUA?

Luego de que Naim Darrechi envió un contundente mensaje sobre Yeri MUA, la esposa de el Bogueto compartió un polémico mensaje en sus redes que de inmediato fue relacionado con la cantante pese a que no mencionó su nombre directamente.

“Aún recuerdo cuando apoyaban y defendían a gente que destila odio y su único objetivo era hacer daño, hasta mandar a gente a amenazarme, incluso a golpearme, pero mira qué vueltas da la vida, lo que siembras es lo que cosechas; estos resultados no son al azar. Yo no soy hipócrita ni tampoco voy a dar una cara que no es real; no me da gusto, pero tampoco me compadezco. Ese sentimiento lo sentí yo muchas veces y nunca paraste, sin pelos en la lengua, qué bueno”. Esposa del Bogueto

Las palabras de Ximena Flores, pareja del reguetonero, fueron relacionadas con Yeri MUA debido a la polémica que protagonizaron antes, cuando la intérprete de “Chupón” acusó a la joven de ser la responsable de que el Bogueto no cantara con ella, lo que desencadenó una serie de declaraciones.

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Esposa del Bogueto en Instagram / Redes sociales

¿Cómo reaccionó el Bogueto al mensaje de su esposa a Yeri MUA?

Después de que Yeri MUA y el Bogueto se vieron involucrados en un drama que sacudió al mundo del reguetón; el intérprete de “Espantan” aseguró que la relación que mantiene actualmente con su colega es sumamente profesional.

El cantante mexicano dijo no estar enterado completamente de lo que sucede en redes, pero aseguró que todo lo que escribió su pareja es cierto:

“No ando viendo redes, ahorita ando bien enfocado. Sí vi que algo así puso en la mañana, pues sí sucedieron ese tipo de cosas. Yo creo que, pues la vida te trata como tú la tratas, es lo único que puedo decir. Todos siempre vamos a pagar un karma”. El Bogueto

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¿Por qué Yeri MUA sufrió un ataque de ansiedad en el AICM?

Por el momento, Yeri MUA no se ha pronunciado sobre ninguna de las declaraciones que circulan en redes a raíz de lo ocurrido con Naim Darrechi en un vuelo que viajaba de Puerto Vallarta a Ciudad de México.

Aunque en un principio bromeó sobre los rumores de estar involucrada, terminó por colapsar en el aeropuerto y anunciar que se mantendría lejos de redes sociales; decisión que ha mantenido hasta ahora.

“Soy fuerte, pero soy humana y me genera mucha ansiedad esta situación. No me gusta verme vulnerable ante el mundo porque es darle el gusto a quiénes me quieren ver mal, pero no lo pude controlar frente a un montón de cámaras; soy real. Pau tendrá mi teléfono, me ayudará a subir todo lo que tiene que ver con mi trabajo; yo estaré bien, denme tiempo. Las amo a mis fans y no se preocupen por mí”. Yeri MUA

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