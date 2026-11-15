Paola Suárez enseña de más durante reto en ‘La mansión VIP 2’ y desata reacciones: “Lo vi” VIDEO

A unas horas de descubrir quién será el primer eliminado de la segunda temporada de ‘La mansión VIP’, Paola Suárez da de qué hablar en redes sociales al “mostrar de más” por cumplir un reto que le llegó mediante un ‘Super Chat’. El hecho provocó sorpresas y reacciones entre el resto de los participantes. Te contamos qué pasó.

Lee: Paola Suárez confirma su “maternidad” durante su participación en ‘La mansión VIP 2’: “Tengo dos hijos”

Paola Suárez hace reto en La mansión VIP 2026 / Redes sociales

Paola Suárez sufre descuido por cumplir un reto en ‘La mansión VIP 2’

Como se sabe, una manera de apoyar a los participantes de ‘La mansión VIP 2’ es a través de los ‘Super Chats’ de YouTube. ‘HotSpanish’, creador del reality, mencionó en su momento que los fans pueden mandar mensajes a sus favoritos a cambio de una aportación monetaria, la cual puede ir desde los 20 pesos.

Hace unos momentos, un seguidor retó a Paola Suárez a que hiciera un “campanazo”, es decir, acercara el micrófono a sus partes íntimas mientras se movía de un lado a otro. La influencer, sin ningún tipo de duda, cumplió con el desafío.

Antes de hacerlo, le pidió a la cámara que solo enfocara su cara. No obstante, tal parece que les llegó la indicación un poco tarde, pues por unos instantes la mostraron de espaldas, haciendo que se viera “de más”.

Los presentes quedaron sorprendidos, principalmente porque la creadora de contenido prometió que lo volvería a hacer en el futuro, a cambio de más ‘Super Chats’. Incluso aseguró que convencería a sus compañeros para que se unieran.

Uno de los que estaban allí aseguró “haber visto” su miembro viril y hasta elogió el tamaño: “Lo vi. Unos huev… de toro tiene, a la ver…”, expresó, provocando la risa de Paola.

No te pierdas: Wendy Guevara ¿no puede apoyar a Paola Suárez en La mansión VIP? La Perdida se sincera tras quejas de su amiga

Retaron a Paolita Suárez a hacer campanazo 🔔 😱 #LamansionVIP2 #LaMansiónVIP https://t.co/2hDUew7cSx — Luiss Del Valle  𝕏 💥 (@LuissLm) November 15, 2026

¿Por qué el “campanazo” de Paola Suárez en ‘La mansión VIP 2’ está siendo criticado?

Paola Suárez y su “campanazo” causaron reacciones diversas en redes sociales. Si bien algunos consideraron que el momento fue sumamente divertido, otros la criticaron y hasta la tacharon de “vulgar”.

Algunos detractores argumentaban que había “menores de edad” viendo el programa, por lo que ‘HotSpanish’ no debería permitir ese tipo de acciones. Por supuesto, quienes defienden a la influencer afirman que el reality es “para adultos”, en el cual los participantes gozan de mayor libertad.

Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Vulgar, corriente, cochino”

“Es puro cotorreo”

“Paola Suárez es realmente asquerosa”

“Este reality no es para niños”

“Deberían poner límites”

“¿Qué dice HotSpanish?”

“Estaban aterrados”

Así reaccionaron los participantes ante el “campanazo” de Paola Suárez / Redes sociales

¿Cómo ha sido la participación de Paola Suárez en ‘La mansión VIP 2’?

La participación de Paola Suárez en ‘La mansión VIP 2’ ha sido muy comentada en redes sociales. Algunos consideran que es “aburrida”. También dio mucho de qué hablar por su comportamiento “mala copa” durante la primera fiesta de la temporada.

Se puso a pelear con algunos participantes y hasta se puso a presumir sus ganancias en redes sociales. Se cayó en varias ocasiones y aventó cosas, por ello, la producción decidió retirarla del evento para que descansara.

Aunado a esto, ha tenido problemas con ‘doña Alegría’. Esta última se enojó con ella por haberla sacado de su cuarto. Su molestia fue tanta que hasta la hizo llorar con sus reclamos.

Mira: Paolita Suárez destapa distanciamiento con su mamá en La mansión VIP 2; le envía desgarrador mensaje, VIDEO