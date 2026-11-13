Paolita Suárez destapa distanciamiento con su mamá en La mansión VIP 2; le envía desgarrador mensaje, VIDEO

Luego del descuido que Paolita Suárez sufrió en el jacuzzi de La mansión VIP 2 frente a las cámaras, la integrante de ‘las Perdidas’ vivió un momento de sinceramiento durante la madrugada del 13 de noviembre, donde dejó al descubierto los problemas familiares que enfrenta y generó las lágrimas de varios de sus compañeros. ¿Busca una reconciliación? ¡Te contamos los detalles!

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Paolita Suárez, integrante de ‘las Perdidas’, envía conmovedor mensaje a su mamá. / Instagram

¿Cómo fue el descuido que Paolita Suárez sufrió en La mansión VIP 2?

A pocos días de haber empezado la segunda temporada de La mansión VIP 2, los participantes organizaron una convivencia en el jacuzzi, a la que la integrante de ‘las Perdidas’ llegó luciendo un diminuto bikini que acompañó con un camisón de tela negra transparente.

Pese a que intentó cubrirse, al momento en que se iba a quitar la prenda se percató de que la parte inferior del bikini no estaba completamente en su lugar. De inmediato reaccionó apenada y rápidamente se tapó con la mano; sin embargo, el incidente no dejó nada a la imaginación y el clip de inmediato se volvió viral en redes sociales.

Tras el incómodo episodio, Paola Suárez volvió a ser protagonista de una nueva escena viral en La mansión VIP 2, aunque en esta ocasión no tuvo nada que ver con su vestuario, sino con un conmovedor momento de sinceramiento junto a sus compañeros durante la madrugada de este 13 de noviembre.

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Paolita Suárez, de ‘las Perdidas’, destapa distanciamiento familiar. / Redes sociales

¿Cuáles son los problemas familiares que Paolita Suárez ventiló en La mansión VIP 2?

Como parte de una de las dinámicas de La mansión VIP 2, Paolita Suárez dejó al descubierto que desde hace casi un año no tiene contacto con su mamá. Pese al distanciamiento familiar, el cariño sigue intacto, pues la creadora de contenido confesó lo que siente al ver a sus compañeros enviar saludos a sus seres queridos mientras ella guarda silencio.

“Casi tiene un año que no le hablo y escuchar que todos le mandan saludos a su mamá, siento feo porque yo no la he nombrado aquí”. Paolita Suárez

Tras expresar su sentir entre lágrimas, Suárez contagió de su sentimiento al resto de los habitantes, quienes se mostraron visiblemente conmovidos después de que la influencer reconociera que nunca debió alejarse de su madre, lamentando que su ruptura ocurriera tras un impulso. “Nunca debí haber dejado de hablarte, pero son arrancones que uno tiene”, añadió.

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¿Paolita Suárez busca una reconciliación con su mamá tras sincerarse en La mansión VIP 2?

Además de que Paola Suárez, amiga de Karina Torres, compartió que lleva meses sin comunicación con su progenitora, dejó claro que desea una reconciliación, pues le envió un sincero mensaje frente a las cámaras en el que le pidió perdón, esperando que no sea “demasiado tarde”.

“Pero si estás viendo esto, mamá, te quiero, te quiero mucho. Nos peleamos por cualquier pendej***. Te quiero pedir perdón antes de que sea demasiado tarde”. Paola Suárez

El emotivo momento acaparó de inmediato la atención de los seguidores de La mansión VIP 2 y de los internautas, quienes aplaudieron su vulnerabilidad; no obstante, hasta ahora no existe una respuesta pública por parte de la mamá de Paola Suárez ante el mensaje que ya circula con fuerza en redes sociales. ¿Habrá reencuentro tras el reality?

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