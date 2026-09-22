¿Paolita Suárez entra por Karina Torres a LCDLFM? Tras problemas de salud de su sobrino, toma drástica decisión

Karina Torres rompió en llanto en La casa de los famosos México 2026 tras enterarse del delicado estado de salud de su sobrino, lo que levantó sospechas sobre su posible salida del reality, además de confirmarse la visita de Paolita Suárez en el programa. ¿Va por la integrante de las ‘Perdidas’? ¡Aquí te contamos!

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¿Karina Torres se va de LCDLFM 2026? / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Emiliano Torres, sobrino de Karina Torres?

A más de una semana de que se diera a conocer que un familiar de Karina Torres presuntamente estaría grave de salud, la integrante de ‘las Perdidas’ acaparó la atención del reality al hablar ante las cámaras sobre el delicado estado de salud de su sobrino, Emiliano Torres.

Según información que trascendió en redes, el joven estaría hospitalizado luego de que los médicos detectaron una acumulación de sangre en su estómago. Pese a que fue sometido a una cirugía de emergencia, el procedimiento habría derivado en nuevas complicaciones que agravaron su estado de salud.

Actualmente, permanece inconsciente y bajo vigilancia médica, por lo que Karina Torres pidió una oración por su sobrino y advirtió sobre tomar decisiones importantes en los próximos días: “Está muy delicado mi sobrino… Les pido una oración por mi sobrino, Emiliano Torres, a toda la gente que ore por su salud”.

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Karina Torres se sincera sobre la salud de su sobrino. / Luis Pérez/ Redes sociales

¿Karina Torres podría abandonar La casa de los famosos México tras delicado estado de salud de su sobrino?

Tras lo afectada que se dejó ver Karina Torres dentro de La casa de los famosos México 2026, surgieron especulaciones sobre su posible salida del reality a solo unos días de la final. Pese a que la habitante no ahondó en el tema de su participación, sí dejó entrever que los planes podrían cambiar.

“Todo puede pasar. A veces los planes que uno tiene pueden cambiar, la dirección puede ser otra. A veces uno propone y Dios dispone”. Karina Torres

Sus seguidores especularon que podría estar pensando en abandonar la competencia debido a que el bienestar de su familia y su sobrino es su prioridad. Además, se ha comenzado a rumorar que la visita de personas importantes del exterior podría cambiar el destino de la influencer en el reality show 24/7.

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¿Qué le dijo Paolita Suárez a Karina Torres durante su visita a La casa de los famosos México 2026?

En medio de los rumores de una posible salida de Karina Torres de La casa de los famosos México 2026, la integrante de las ‘Perdidas’ recibió la visita de Paolita Suárez en ‘el portal’ una nueva dinámica del reality show 24/7, lo que le abrió un nuevo panorama a solo una noche de la última nominación.

Lo primero que le dijo Paolita Suárez a Karina Torres fue que estaba haciendo un gran trabajo dentro de La casa de los famosos México 2026, pero al confesarle que no sabía a quién nominaría, Suárez le dejó entrever que podría nominar a Ese Pérez y le dijo que al salir sabría las razones de su consejo.

Paolita Suárez le sugiere a Karina Torres nominar a Ese Pérez. / FB: Paolita Suár

Pese a que no dio detalles de la salud de su sobrino, sí dejó claro en más de una ocasión que cuenta con el apoyo de todos los que la quieren afuera. ¿Seguirá sus consejos o abandonará la competencia?

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