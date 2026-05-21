Paolita Suárez confiesa si “vio la luz” durante el accidente automovilístico que sufrió; ¿estaba alucinando?

El accidente automovilístico de Paolita Suárez sigue siendo motivo de preocupación en redes sociales. Y es que, con el pasar de los días, van surgiendo nuevas teorías sobre lo que pudo haber ocasionado el incidente.

Si bien ‘la Perdida’ aclaró que simplemente había perdido el control del volante, ocasionando que la camioneta impactara contra un camión de refrescos, muchos consideran que esta explicación es muy “vaga”. Recientemente, se ha comentado que la famosa presuntamente pudo haber estado “alucinando” durante los hechos. Te contamos los detalles.

Paolita Suárez / Redes sociales

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¿Por qué se dice que Paolita Suárez pudo haber “alucinado” durante su accidente automovilístico?

Durante una emisión reciente de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani recordó que, en su momento, la propia Paola Suárez habría dicho que llegó a sufrir de alucinaciones, por lo que no descarta la posibilidad de que haya pasado por uno de estos episodios durante el accidente.

“Hay cantidad de accidentes en México por el alcoholismo. Ella contó en un live, en el pasado, que ella ve camiones, como alucinaciones”, expresó, a la par que mostraba un audio de la propia Paolita diciendo:

“De esas camionetas de antes, de las de carga. Ya no he visto muchas camionetas de esas. Se me metió una camioneta de antes, de esas que tenían así como que algo de madera. Le pito y le digo: ‘Vienes en sentido contrario’. Cuando voltee a ver al retrovisor, ya no estaba. Sentí tan feo”. Paolita Suárez

Aunque en ese momento se tomó como una anécdota paranormal, ahora se plantea la posibilidad de que realmente tenga un problema mental por una adicción al alcohol y/o a las sustancias.

Ceriani también aprovechó para insistir en que, presuntamente, la creadora de contenido sí habría huido de la escena, supuestamente, por consejo de su mánager.

Paola Suárez / Instagram

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Así luce Paolita Suárez tras el accidente automovilístico que sufrió

Hace algunas horas, Paolita Suárez realizó una transmisión en vivo mediante su canal de YouTube. Durante la transmisión, confirmó lo dicho en la entrevista de ayer con ‘De primera mano’. Señaló que está tomando medicamentos para los dolores del cuerpo que siente.

También negó haber estado bajo el influjo del alcohol y sostuvo que había perdido el control del vehículo. Asimismo, dejó claro que no huyó de la escena y que simplemente una vecina la llevó al hospital más cercano debido a que se sentía sumamente mal.

En algún punto de la emisión, le preguntaron si realmente “vio la luz” o algo por el estilo. La creadora de contenido dijo que no. Y es que, al parecer, estuvo consciente tras el choque. Aprovechó para decir que se siente muy agradecida de seguir viviendo.

“Sí, me he puesto a pensar que he pasado por muchas cosas. He tenido así como varias cosas. Me duele el brazo; no lo puedo levantar mucho. Pensé que me había tronado el implante… Me asusté demasiado por las costillas. Me dolía mucho, pero todo está bien. Solo ando muy adolorida del cuerpo, como cuando haces ejercicio”, manifestó entre lágrimas.

Con base en lo expresado por la propia Paola y lo que se pudo ver en el video, todo indica que, pese a lo fuerte del choque, ella está relativamente bien y en proceso de recuperación.

¿Quién es Paolita Suárez, influencer que sufrió un accidente automovilístico?

Paolita Suárez es una influencer y empresaria originaria de León, Guanajuato.

Tiene 34 años.

Saltó a la fama en 2017 por un video en el que expresa estar “perdida” junto a Wendy Guevara, quien es ganadora de ‘La casa de los famosos México 2023’.

A partir de allí, ha ganado relevancia en redes sociales y en televisión, teniendo apariciones especiales en diversos programas de televisión.

En 2024, se lanzó desde el balcón de su casa tras ser agredida por su expareja.

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