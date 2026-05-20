Paolita Suárez: ¿Qué pasó con el repartidor involucrado en el accidente automovilístico? Esto se sabe

El mundo de las redes sociales se vio conmocionado tras confirmarse el accidente automovilístico que Paola Suárez sufrió en su natal León, Guanajuato. Según se dio a conocer, los hechos ocurrieron durante la noche del pasado martes 19 de mayo. La influencer chocó contra un camión que repartía refrescos.

Mucho se ha dicho sobre el incidente. Sin embargo, al menos de forma oficial, se sabe que ‘la Perdida’ estuvo hospitalizada. Y es que ella misma compartió una historia contando que sería dada de alta durante la noche de este 20 de mayo y que haría una transmisión en vivo para explicar todo lo ocurrido.

Entre las dudas que más han surgido sobre el tema ha estado el estado del repartidor. Justamente el periodista Javier Ceriani dio detalles de lo que se sabe acerca del afectado. Te contamos todo lo que dijo.

Accidente de Paolita Suárez / Redes sociales

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¿Cuál es el estado médico de Paolita Suárez tras el accidente automovilístico?

Como se mencionó anteriormente, han surgido muchas versiones sobre el accidente automovilístico de Paolita Suárez. Algunas apuntan a que, presuntamente, escapó de la escena, mientras que otras apuntan a que estaba muy grave en el hospital. Igual se dijo que había peleado con una persona momentos antes del impacto.

La influencer señaló que esta noche dará más información sobre su accidente, justo después de que la den de alta de la clínica. Para muchos, esto es un indicativo de que no estaría tan grave como se manejó en un principio.

Y es que su mamá realizó una transmisión en vivo hace algunas horas. La señora declaró que, presuntamente, su hija estaría relativamente estable, pero algo “delicada”. De igual forma, indicó que tenía algunas lesiones en el rostro.

“Paolita está delicada, chicos, pero no sé si la vayan a operar, a ver qué reacción tiene su ojo. También creo que su tabique está fracturado. Paolita ni nadie de las chicas se merece algo así. Mi Pao es dadivosa con mucha gente. No se lo deseo a nadie”, expresó la señora.

Accidente de Paolita Suárez / Redes sociales

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Esto se sabe sobre el conductor involucrado en el accidente automovilístico de Paolita Suárez

En la transmisión más reciente de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani abordó el accidente de Paolita Suárez. Dijo que se le hacía muy extraño que se dijera que estaba hospitalizada cuando, en el video de los hechos, no se ve.

Resaltó que el único presente en el clip es la persona que manejaba el camión contra el que impactó la influencer. Incluso mostró el fragmento en el que se ve al hombre ser atendido por paramédicos. También se observa cómo se aproxima una camilla. Sin confirmar su estado médico, mencionó que el sujeto fue hospitalizado.

“Hay un señor que sale en camilla, ¿dónde está allí Paola? Si al señor lo están asistiendo. Si están atendiendo al señor, quiere decir que, cuando llegó la ambulancia, ¿dónde está la imagen de Paola?, ¿Cuándo a Paola la llevan en la ambulancia? Si no está porque se fue al hospital, ¿en qué se fue si estaba herida? Es más rápido en la ambulancia”. Javier Ceriani

Ceriani teorizó que la influencer pudo haber ido por su cuenta a la clínica por dos razones: estaba muy grave de salud o simplemente no quiso enfrentar a la policía porque “estaba ocultando algo”.

Cabe mencionar que, según especulaciones, Suárez habría estado bajo los influjos del alcohol al momento del choque: “La vieron, vecinos, que la vieron en la camioneta. Tiene que haber un responsable. Está todo muy complicado”.

¿Paolita Suárez podría ir a la cárcel tras chocar contra un camión?

Otro tema que se ha puesto sobre la mesa ha sido la posibilidad de que Paolita Suárez vaya a la cárcel por el choque. De acuerdo con las leyes mexicanas, sí puede haber una pena de prisión por un accidente de este tipo, sobre todo si existen agravantes como manejar bajo el influjo del alcohol o si hubo algún lesionado de gravedad.

Cabe mencionar que, además del chófer del camión contra el que impactó, se ha reportado que la influencer viajaba con un hombre que, al parecer, también habría resultado herido.

Aunque las investigaciones todavía siguen para determinar si realmente ella iba conduciendo, se especula que podría enfrentar hasta una pena de dos años o más, dependiendo de las circunstancias.

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