Paolita Suárez estrena novio luego de haber sido agredida por su exprometido

La integrante de ‘las Perdidas’, Paolita Suárez, quien sufrió un tormentoso momento al lado de su exprometido en enero de este año ya está estrenando un nuevo galán.

Después del maltrato físico y verbal que la dejó en el hospital luego de tener una discusión con su ex a unas horas de que se habían comprometido, Paolita estaría dándose una nueva oportunidad en el amor.

La amiga de Wendy Guevara no le teme al ‘qué dirán’ y aunque el proceso contra su ex continúa ante las autoridades, ella ya se está enamorando nuevamente, según trascendió en redes.

Paolita fue agredida por su prometido hace un mes / YouTube: Hoy

¿Quién es el nuevo novio de Paolita Suárez?

A través de una transmisión en vivo, Paolita apareció muy bien acompañada por un joven.

Inmediatamente sus seguidores le cuestionaron sobre la identidad del mismo y la cercanía con ella.

Así apareció Paolita con su suepuesto nuevo novio / TikTok

Fue uno de los amigos de la influencer quien estaba presente y estaba dirigiendo el video, contó que el joven en cuestión era su nuevo novio, algo que los internautas no se esperaban.

“¿Quién es el de azul?”, le cuestionaron, así que el amigo de la influencer respondió: “Es el novio de Paolita. Se llama Alexis”.

No obstante hasta el momento no se conoce más sobre él ni cómo se conocieron y hasta el momento Paolita no ha comentado nada al respecto.

¿Qué pasó con Paolita Suárez y su prometido?

Durante la noche del pasado miércoles 10 de enero, Paolita Suárez, integrante de las Perdidas, fue hospitalizada de emergencia a causa de una fuerte golpiza recibida por su prometido Jesús.

Wendy Guevara contó que su amiga tenía el tabique roto y un ojo hinchado, por lo que tendría que someterse a una cirugía. Finalmente Paolita se recuperó y salió del hospital pero se filtraron unos videos en donde se le ve escapar por el balcón para alcanzar al hombre que estaba huyendo supuestamente también robándole dinero.

Posteriormente Paolita estableció una denuncia contra su presunto agresor y aunque se especulaba que lo había perdonado, esto solo fue moralmente, pues la demanda continúa.

