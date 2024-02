Lisset y Dulce se reconcilian tras pleitazo en el programa de Adela Micha

Recientemente, Lisset y Dulce tuvieron un malentendido en el programa de Adela Micha y todo fue tan incómodo que hasta ella tuvo que intervenir para calmar todo.

Dulce se sintió ofendida porque Lisset supuestamente dijo que la cantante estaba “vieja” y luego trató de suavizar el momento comentando, “es que la edad. Es un comentario, no tienes por qué enojarte, nunca te dije vieja, no te enojes”.

Pero Dulce le respondió, “¿Cómo me voy a enojar que me digas grande si gracias a eso tengo un nieto que es el premio de eso?”

Después de ello, Dulce mostró su molestia ante los comentarios de Lisset y amenazó con salir del set y el programa terminó abruptamente. Horas después, Dulce se disculpó por abandonar el programa de esa manera.

¿Qué dijeron Lisset y Dulce sobre lo que pasó?

Las cantantes Lisset y Dulce asistieron de nueva cuenta al programa ‘La saga’ con Adela Micha que se realizó en las instalaciones del Centro Cultural Cantoral, donde la actriz le pidió disculpas a la intérprete.

Al principio de la emisión, Adela les preguntó el porqué de la molestia y la cantante Lisset comentó: “Ustedes me conocen y los que no, para que me conozcan. Jamás le faltaría al respeto a nadie y mucho menos a la gente que amo y admiro”.

Para hablar mejor del tema y hacer lo propio, Lisset le preguntó a Dulce si se había sentido ofendida, a lo que la cantante respondió: “La verdad sí”.

Dulce continuó: “Yo te conozco desde hace muchos años cuando iba a clases con tu padre (q.e.p.d), lo quise tanto y te veía en tu casa. Una niña muy bonita, muy tierna. Te voy hacer sincera, al otro día yo me fui de vacaciones y me desconecté de todo, porque tenía 8 años sin hacerlo y uno a veces anda con cosas que ya dices ‘ya, estuvo’”.

La cantante explicó lo que sintió al enterarse de toda esta situación. “Hasta dónde estaba me llegó el escándalo. Lamento que nos haya llovido tanto a las tres. Que si estábamos cobrando, si era campaña y no se que tanto. Se salió de contexto porque yo me fui como que a mi parte personal y donde se me estrujó el corazón porque fue que hablaba de mi nieto”.

Agregó, “yo decía que él es lo máximo y te contaba a ti, y tu (Lisset) dijiste: ‘Ay ya, qué flojera. Ya cambien de tema’. Y mi corazón de abuelita se hizo como pasita”.

Lisset se disculpa con Dulce

En ese momento Lisset se acercó para abrazarla y le pidió disculpas. “Discúlpame si te hice sentir incomoda, no fue mi intención. Ustedes me conocen soy súper bromista, soy de humor negro. Mi mamá es abuela, mi papá fue abuelo, espero que yo en algún momento sea abuela. Jamás fue mi intención y te ofrezco una disculpa públicamente”.

Por su parte Dulce respondió: “Acepto tus disculpas de todo corazón, desde lo más profundo de mi ser te las acepto con mucho gusto”.

Dulce agregó: “Esa es la verdad, sí me sentí herida, porque estaba hablando de algo tan adorado para mi, y me comprenderán los que son abuelos. Y con eso de decir ‘ya cambien de tema’, se me estrujaba el alma. Por eso dije ‘ya me voy’”.

A lo que Lisset quiso aclarar una situación que también se dio a raíz de este malentendido. “Quiero aclarar que no estaba con alcohol, no estaba dr*gada, todo eso me dijeron y solo era aclarar cosas”.

Incluso la actriz comentó “Adela nos ofreció algo de tomar y le dije que no porque estoy en un tratamiento hormonal donde estoy tomando antidepresivos. Y no los puedes mezclar con alcohol porque te puedes volver loca o puedes llegar al hospital. Qué bueno que nos invitaste (Adela) para aclararlo”.

Ambas cantantes se dieron un abrazo y un beso para dar por terminado este malentendido y reconciliarse.