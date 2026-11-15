¿Doña Alegría o Bellakath? Este participante se convirtió en el primer eliminado de La mansión VIP 2 HOY, 15 de noviembre

Este 15 de noviembre se conocerá al primer eliminado de la segunda temporada de ‘La mansión VIP 2’, reality digital creado por ‘HotSpanish’. Cuatro participantes que corren el riesgo de salir de la competencia. En medio de la espera, se ha filtrado el nombre de la persona que podría dejar el show para siempre. ¿De quién se trata? Te contamos lo que se sabe.

No te pierdas: ¿Karely abandona ‘La mansión VIP 2’? Se pelea con Odette Orlena y exhiben presunta agresión a Cukis

Este 15 de noviembre se definirá al primer eliminado de La mansión VIP 2 / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes de la segunda temporada de ‘La mansión VIP 2’?

La segunda temporada de ‘La mansión VIP 2’ se estrenó el pasado 8 de noviembre, con un total de 16 participantes. A lo largo de su primera semana, el elenco ha sufrido diversas modificaciones.

A las pocas horas de haber entrado al show, Dani Flow anunció su decisión de dejar la competencia. Según explicó en entrevistas posteriores, no se sentía apto mentalmente para estar en el reality. Incluso mencionó que buscaría ayuda psicológica para entender qué le pasó exactamente.

En su lugar, metieron a Jorge Durán, un creador de contenido. Sorprendentemente, él también se fue a las pocas horas, por lo que la vacante quedó vacía nuevamente. En aquel entonces, ‘HotSpanish’ informó que metería a otro participante e incluso les dijo a sus fans que podían proponer a sus influencers favoritos.

Durante la tarde del 14 de noviembre, el influencer conocido como ‘La Gaby Mendoza’ entró al show como el nuevo habitante. Con estos cambios, los participantes quedaron así:

Karely (Influencer) Itatí López (Creadora de contenido de belleza y comedia) Tony Aguirre (Cantante y compositor de regional mexicano) Edwin Mendoza (Creador de contenido y bailarín) João Ferreira (Comediante e influencer brasileño) Paola Suárez (Integrante de “Las Perdidas”) Doña Alegría (Mamá de Poncho de Nigris) Cintia Cossio (Influencer y modelo colombiana) Rod Contreras (TikToker e influencer) Bellakath (Cantante de reguetón) La Cukis (Influencer) Jorjais (influencer) Jlexis (influencer) Abel Robles (influencer) Odette Orlena (Creadora de contenido) La Gaby Mendoza (influencer y comediante)

Como se sabe, existen diversas dinámicas para dictaminar a los nominados de la semana, incluyendo una votación cara a cara. Así quedó la primera placa de la temporada:

Doña Alegría

Bellakath

La Cukis

Abel Robles

Lee: Dani Flow destapa su sueldo en La mansión VIP 2: ¡La millonaria fortuna que perdió tras su renuncia! VIDEO

Nominados de la primera semana de La mansión VIP 2 / Redes sociales

Filtran al primer eliminado de ‘La mansión VIP 2’

A través de redes sociales, se han realizado encuestas para dictaminar quién podría ser el primer eliminado de ‘La mansión VIP 2’. Según los resultados, la expulsada de esta semana sería Bellakath, quien tendría la mayor desaprobación por parte del público.

En tanto que doña Alegría y la Cukis serían las que cuentan con mayor apoyo. Cabe mencionar que muchos usuarios también han pedido la expulsión de Karely por presuntamente agredir a Cukis durante la fiesta semanal. Aunque esto no está confirmado, se dice que la influencer supuestamente le jaló el cabello.

Esto no es algo oficial y solo se conocerá la identidad del primer eliminado del show hasta la gala de este 15 de noviembre, la cual comenzará a las 8:00 pm. Se podrá ver en el canal oficial de YouTube del programa.

Encuesta de La mansión VIP 2 / Redes sociales

¿Cómo votar para salvar a tu favorito de ‘La mansión VIP 2’?

En esta temporada de ‘La mansión VIP’, ‘HotSpanish’ le dio al público dos formas de votar por su participante favorito. Aquí te decimos cuáles son:

Votos gratuitos:

Entrar al sitio web de lamansionvip.com/vota

Usar tus 10 votos disponibles para apoyar a tu o tus participantes favoritos. Se pueden desbloquear hasta 15 votos extras viendo anuncios publicitarios.

Confirmar tos votos y listo.

Super Chats de YouTube:

Abre el chat en vivo. Haz clic en el ícono del signo de pesos, ubicado en la parte inferior de la ventana del chat.

Selecciona la cantidad que deseas aportar (a partir de 20 pesos)

Escribe claramente en el mensaje el nombre o número del participante al que estás apoyando antes de finalizar la compra

Participantes de La mansión VIP 2 / Redes sociales

¿Quién fue el primer eliminado de ‘La mansión VIP’?

Lejos de lo que se pudo pensar, el primer eliminado de la segunda temporada de ‘La mansión VIP’ fue Abel Robles, influencer y gran amigo de Abelito.

Mira: ¡Paola Suárez “mala copa” en La mansión VIP 2! Pelea con Rod Contreras y ‘aterroriza’ a doña Alegría