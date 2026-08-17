Doña Alegría responde a la propuesta de pelea contra Crista Montes en Ring Royale, ¿aceptó el combate?

Gala Montes se ha mantenido en el centro de la conversación durante los últimos días debido a sus polémicas declaraciones y a los distintos enfrentamientos que ha protagonizado en redes sociales.

Uno de los comentarios que más reacciones generó fue la propuesta que hizo a Poncho de Nigris para que su mamá, Crista Montes, se enfrentara en una pelea contra Doña Alegría, madre del influencer.

Las reacciones ante el posible combate no tardaron en aparecer y hasta el propio Poncho de Nigris se pronunció al respecto. Sin embargo, la respuesta que generó mayor expectativa fue la de Doña Alegría, quien aseguró estar al tanto de la propuesta y finalmente dio su postura. ¿Será que ya aceptó la pelea? Te contamos.

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Doña Alegría / Redes sociales

¿Cómo surgió la propuesta de pelea entre Crista Montes y Doña Alegría en Ring Royale?

La segunda edición de Ring Royale ya está en marcha y según Poncho de Nigris, está recibiendo propuestas del público para los combates del evento.

Gala Montes respondió con una propuesta interesante: una pelea entre su mamá, Crista Montes y la mamá del organizador, Doña Alegría.

“Mi mamá le va a ganar a tu mamá. Yo le voy a mi jefa. Neta, mi mamá tiene la mano pesada. Pon a doña Alegría y a mi jefa, por favor, te lo imploro” Gala Montes

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Doña Lety y Crista Montes / Redes sociales

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre la pelea entre Crista Montes y Doña Alegría en Ring Royale?

El organizador de ‘Ring Royale’ no pasó por alto la propuesta de Gala Montes y, en cuanto comenzó a hacerse viral en redes sociales, reaccionó ante la posibilidad de que ambas madres se enfrentaran en el ring.

A través de un comentario en una publicación relacionada con las declaraciones de Gala, Poncho de Nigris fue directo y aseguró que el combate “ya estaba cerrado”, dando a entender que Crista Montes y Doña Alegría ya tendrían un acuerdo para subir al ring.

Además, el presentador compartió en sus redes sociales distintas publicaciones relacionadas con el supuesto enfrentamiento, lo que aumentó las especulaciones sobre una posible pelea entre ambas.

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Poncho de Nigris responde a la propuesta de pelea entre Doña Alegría y Crista Montes / Redes sociales

¿Doña Alegría y Crista Montes se enfrentarán en Ring Royale 2?

La propuesta de combate rápidamente se hizo viral, especialmente después de que Poncho de Nigris asegurara que la pelea “ya estaba cerrada”, pese a que hasta ese momento ni Crista Montes ni Doña Alegría habían confirmado públicamente su participación.

Fue hasta el pasado 15 de agosto, durante su festejo de cumpleaños, cuando Doña Alegría fue cuestionada por la prensa sobre el supuesto enfrentamiento.

La madre de Poncho de Nigris respondió entre risas y dejó claro que no piensa subir al ring, pues considera que ya no está en edad para ese tipo de actividades. Además, mencionó que los casi 20 años de diferencia que hay entre ella y Crista Montes son un factor importante.

“Ella no se imagina que su mamá tiene 55 y yo tengo 74. Dice que la mamá me va a golpear y obviamente, es otra edad. Ella se imagina que Poncho tiene 50 y Lety 51, cree que son de la edad” Leticia Guajardo, Doña Alegría

Incluso, en tono de broma, aseguró que preferiría que simplemente le dieran el dinero sin tener que participar en la pelea.

“Claro que no, me desbaratan. Con nadie (subirá al ring). Nada más que me den el millón. Yo soy una diva, ya estoy muy grande y no voy a andar haciendo el ridículo. Aunque sea un millón de dólares, no lo haría” Leticia Guajadro, Doña Alegría

Con esta declaración, Doña Alegría dejó en duda el supuesto combate que Poncho de Nigris había presentado como un hecho.

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