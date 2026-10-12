Reviven el inesperado paso de Marcela Mistral por Timbiriche, ¿cómo fue su experiencia en la agrupación?

Marcela Mistral se ha convertido en uno de los personajes más queridos y controvertidos de la farándula, de tal manera que se esperaba que la conductora formara parte de ‘La granja VIP’, aunque desafortundamente después reveló las razones por las que no lo hizo.

Ahora, usuarios en internet han revivido una vieja entrevista de la esposa de Poncho de Nigris en la que cuenta con pelos y señales como fue su estar en Timbiriche. Te compartimos aquí los detalles.

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Marcela Mistral / Redes sociales

Marcela Mistral habla de su paso por Timbiriche

Fue en una entrevista para el canal de Youtube de Cora Nelda González, que Mistral contó que a la edad de 18 años se decidió a ir al casting para formar parte de Timbiriche: La nueva banda.

La conductora reveló que el casting se llevó a cabo en la Ciudad de México por lo que debió viajar desde Monterrey y lanzarse a casting contra miles de aspirantes que también soñaban con formar parte.

Marcela mencionó que poco a poco fue avanzando en los filtros, y que finalmente cuando solo quedaban 30 aspirantes, la televisora dio inicio a las grabaciones de una programa en el que se documentaría el proceso para formar parte de ‘La nueva banda’.

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Marcela Mistral Timbiriche / Redes Sociales

¿Por qué Marcela Mistral no continúo en Timbiriche?

A pesar de que Mistral avanzó en los filtros a los que se enfrentaban los concursantes, finalmente la conductora fue eliminada antes de la gran final, misma en la que ahora sí quedaron los participantes que formaron ‘La nueva banda Timbiriche’.

“Una época muy hermosa(…) experiencias, aprendizajes y pues ahora si que descubrir un mundo que no conocía” Marcela Mistral

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¿Quién es Marcela Mistral?

Marcela Mistral es una conductora de televisión, cantante e influencer nacida en Monterrey, Nuevo León el 23 de enero de 1989. Desde muy pequeña, Mistral supo que quería ser artista, o por lo menos estar cerca de los medios, por lo que cuando llegó el momento decidió estudiar Periodismo en Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Su trayectoria inició en Multimedios como ‘La chica del clima’ y después también formó parte de realities y programas de convivencia como Secretos de Parejas.

Actualmente está casada con el polémico Poncho de Nigris con quien ha procreado tres hijos, el primero nacido en 2016 y la última pequeña que llegó a sus vidas en 2022.

Hablando de su matrimonio, la regiomontana se ha visto envuelta en algunas polémicas a causa de los dichos de su esposo, la última cuando Poncho de Nigris aseguró que no le gusta que las mujeres muestren su cuerpo.