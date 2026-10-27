Carlos Trejo vs. Poncho de Nigris: El Cazafantasmas advierte pruebas, ¿de robo vs el influencer? “Un vil ratero”

A casi medio año de que Carlos Trejo llamó necesitado a Pocho de Nigris tras ser parte de Ring Royale, el ‘Cazafantasmas’ reavivó la polémica que gira en torno a su participación en el show de boxeo. Nuevamente, llamó al ‘ratero’ al exhabitante de LCDFLM y lanzó una advertencia a los próximos participantes del evento. ¿Dispuesto a todo? ¡Te contamos los detalles!

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Carlos Trejo amenaza con filtrar pruebas contra Poncho de Nigris. / Foto: Redes sociales

¿Cómo inició el conflicto entre Poncho de Nigris y Carlos Trejo, el ‘Cazafantasmas’?

Tras el triunfo de la primera edición de Ring Royale, Carlos Trejo, conocido como el ‘Cazafantasmas’, comenzó a hacer fuertes acusaciones sobre Poncho de Nigris, pese a que en un principio se mostró “agradecido” por haber formado parte del evento en una pelea contra Alfredo Adame.

El exparticipante de La granja VIP 2026 acusó a la organización de Poncho de Nigris de no cubrir parte de sus gastos de hoteles y viajes; además, señaló que su derrota no habría sido de manera legal y habló de supuestas pruebas. “Ya venga a pagar, por favor. Hoteles y hospedaje, porque sí es un relajo y me quedaron a deber dos boletos de avión” expresó, y agregó:

“Robaste lo suficiente para que puedas pagar y para que puedas demostrar que soy un mentiroso, saca tus pruebas y yo saco las mías; si tú tienes la razón, yo me disculpo contigo, pero si yo tengo la razón, quiero una disculpa pública”. Carlos Trejo

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Carlos Trejo amenaza con filtrar pruebas contra Poncho de Nigris. / Redes sociales

¿Carlos Trejo muestra las supuestas pruebas vs. Poncho de Nigris previo a Ring Royale 2?

Tras meses de que Carlos Trejo dejó al descubierto su molestia con Poncho de Nigris y Ring Royale, el ‘Cazafantasmas’ volvió a reavivar la polémica en un reciente encuentro con la prensa donde estalló contra el creador de contenido y lo acusó de robarle a las personas a través de peleas arregladas.

“Poncho de Nigris, ¿me estás oyendo? Eres un vil ratero, sabes perfectamente que las peleas las tienes arregladas para ganar las apuestas que la gente está haciendo y tengo las pruebas y las voy a presentar. Pinch* ratero de porquería”. Carlos Trejo

Posteriormente, habló particularmente sobre su pelea y dijo que el round se habría alargado gracias a un ‘referee vendido’, pues “en lugar de contar del 1 al 10, contó del 4 al 8". “Eso lo pueden ver, voy a estar subiendo videos”. Ante su molestia, lanzó una advertencia a los próximos participantes de Ring Royale 2.

“Cobrenle antes, chavos, porque el día de mañana no les va a pagar. Lo que les vaya a ofrecer, cóbrenselo por anticipado porque si no, no se suban a pelear. No les va a pagar”. Carlos Trejo

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¿Poncho de Nigris respondió a las acusaciones de Carlos Trejo, el ‘Cazafantasmas’?

Hasta el momento, Poncho de Nigris no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones de Carlos Trejo, el ‘Cazafantasmas’, pero en las últimas semanas se ha mostrado entusiasmado por la segunda edición de Ring Royale.

De acuerdo con el exhabitante de La casa de los famosos México, dentro de sus confirmados se encuentran Wendy Guevara y Masad Altamimi, pero prefiere mantener en intriga el nombre de sus contraincantes. Por lo tanto, pese a los dimes y diretes y las acusaciones de Carlos Trejo, es un hecho que Ring Royale regresa en 2027.

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