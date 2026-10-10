Ese Pérez responde a la propuesta de pelear contra Masad tras su fuerte enemistad en LCDLFM; ¿se arma pelea?

Luego de que Poncho de Nigris manifestara su interés por Masad Altamimi y Ese Pérez para Rin Royale 2, el finalista de La casa de los famosos México fue cuestionado sobre la posibilidad de subir al ring ahora que concluyó su participación en el reality. ¿Está esperando ofertas? ¡Te contamos los detalles!

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Masad Altamimi protagonizó varios conflictos con Ese Pérez en LCDLFM 2026. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Masad y Ese Pérez dentro de La casa de los famosos México 2026?

Durante su estancia dentro de La casa de los famosos México 2026, Masad y Ese protagonizaron un tenso momento durante una de las galas de eliminación, el cual casi llega a los golpes. Desde el inicio del reality no lograron tener una relación cercana, pero su indiferencia se intensificó en una de las fiestas temáticas.

Durante la celebración, Masad y Pérez intercambiaron declaraciones que se intensificaron cuando el creador de contenido le dijo al árabe: “Ching* tu madre”. En respuesta, Masad le pidió respeto por su mamá, lo que ocasionó que los ánimos se calentaran.

Aunque se creía que todo había quedado en una noche de tensión como parte de la fiesta, la discusión se encendió nuevamente en la gala de eliminación. Tras el regreso de ambos a la competencia, Masad Altamimi le volvió a pedir a Ese Pérez respeto por su mamá, lo que reavivó la tensión y casi terminan en los golpes.

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Ese Pérez y Masad Altamimi casi llegan a los golpes en LCDLFM.

¿Cuál fue la propuesta que le hizo Poncho de Nigris a Masad y Ese Pérez?

En medio de la posible pelea de doña Alegría y Crista Montes, Poncho de Nigris manifestó sus deseos de cerrar una pelea entre Masad y Ese Pérez, recordando que era uno de los pocos aspectos buenos que tenía la cuarta temporada de La casa de los famosos México.

“Lo único bueno de todo esto es Massad vs. Ese Pérez en RR. ¿La cerramos?”, escribió Poncho de Nigris en su cuenta de X.

Debido a que ambos creadores de contenido aún se encontraban en competencia, se desconocía su respuesta a la propuesta, pero los comentarios no se hicieron esperar. Algunos seguidores manifestaron sus deseos de verlos en el ring, mientras que otros usuarios también propusieron a Gema Garoa y Karina Torres.

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Ese Pérez responde a la propuesta de pelear contra Masad tras su fuerte enemistad. / Redes sociales

¿Cómo respondió Ese Pérez a la propuesta de Poncho de Nigris de pelear con Masad?

Luego de que Ese Pérez se convirtiera en el cuarto lugar de La casa de los famosos México 2026, fue cuestionado por la prensa sobre la posibilidad de subir al ring con Masad Altamimi tras su rivalidad dentro del reality. Fiel a su estilo sarcástico, el influencer respondió:

¿Me subiría al ring con Masad a barrerlo o qué onda? A mí que me proponen bien”. Ese Pérez

Hasta ahora, el creador de contenido no habló de haber recibido una oferta por parte de Ring Royale , pero se mostró abierto a subir al ring. ¿Se cerrará la pelea?

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