¡Masad rompe el silencio! Cuenta la verdad sobre su fortuna tras dudas sobre sus millones; ¿en bancarrota?

Luego de que en TVNotas te contamos que Elda María se sintió utilizada por Masad e incluso dudó de sus millones, el árabe rompió el silencio ante las especulaciones que surgieron sobre su fortuna durante su estancia en La casa de los famosos México 2026. ¿Está en bancarrota? ¡Te contamos los detalles!

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Masad Altamimi rompe el silencio sobre su fortuna tras salir de LCDLFM 2026. / Redes sociales

¿Qué dijo Elda María sobre los millones del árabe Masad Altamimi?

Después de que Aldo Rendón dudó sobre la fortuna de Masad al estar en La casa de los famosos México 2026, Elda María se sinceró con TVNotas sobre su salida con el árabe antes de que tuviera una relación con Alejandra Tijerina, exhabitante de La casa de los famosos Telemundo.

De acuerdo con Elda María, salió una vez con Masad Altamimi, pero no existió una relación formal; además, terminó pagando la cuenta, lo que la llevó a sentirse utilizada y concluir que solo “es una cara bonita y superficial” , pero por dentro es mala persona.

“Massad se mira mucho al espejo. Todo el tiempo se quiere ver bien. Siempre quiere ser el centro de atención. No sé decirles si habla bien o no el español. Lo nuestro solo fue de una sola vez. No lo conocí más”. Elda María

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Surgen dudas sobre la fortuna de Masad Altamimi. / Redes sociales

¿Qué dijo Masad de su fortuna al salir de La casa de los famosos México 2026?

Después de que Masad destapara la razón de su enojo con la producción de La casa de los famosos México 2026, el árabe también compartió en el podcast de Apio Quijano la razón por la que entró al reality show 24/7 pese a tener varios negocios en México.

De acuerdo con el influencer, aunque exporta aguacates de México a Dubái, actualmente su negocio está detenido por el conflicto que existe en el país; por dicha razón no dudó en aceptar ser parte de la cuarta temporada de LCDLFM, pero NO menciono estar en bancarrota.

“Ahorita, como desde hace ocho meses, tenemos guerra en Dubái, porque yo exporto para Dubái, no para Arabia Saudita. Ellos tienen guerra ahorita y todo trabajo se paró”. Masad

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Mientras haters preguntan de qué vive, Masad explica que exporta aguacate de Michoacán a Dubái y entró al reality solo porque el conflicto en el Golfo frenó los envíos hace 8 meses. Y suelta: "Dubái es chiquito, como Puebla"#masadaltamimi #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/wDnhWldjaH — ERRRRRRRRR (@lensaldu) October 1, 2026

¿A cuánto asciende la fortuna de Masad, exhabitante de La casa de los famosos México 2026?

Tras la participación de Masad en La casa de los famosos México 2026, mucho se ha especulado sobre su fortuna; dicho dato no es público, pero en una ocasión el árabe mencionó que no se consideraba una persona ‘millonaria’, solo ‘rica’.

“Mucha gente me pregunta si soy millonario. La gente se considera millonaria cuando tiene más de 10 millones de dólares en el banco; más abajo eres rico. Yo soy rico”. Masad

Cabe mencionar que, además del negocio de aguacates que lo trajo a México, Masad se ha consolidado como un creador de contenido en TikTok, donde continuamente realiza lives. Por el momento, no ha hecho mayores declaraciones sobre su patrimonio, pero sus recientes declaraciones han avivado el debate sobre su fortuna una vez más.

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