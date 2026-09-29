Elda María, influencer y modelo mexicana, se sintió usada por Masad y duda de sus millones: “Valió madr*s”

La influencer, Elda María, platicó la mala experiencia que vivió cuando conoció a Masad Altamimi en 2024. “Masad fue súper lindo. Me invitó a cenar, pero yo pagué la cuenta (carcajadas). Según, me iba a transferir y jamás lo hizo. Él dice que es millonario. Después me fui a su departamento y pasaron cositas. ¿Quién no va a querer con un árabe tan precioso como él?”.

Elda María tuvo una cita con Masad Altamimi / FB: Masad Altamimi / Elda María Gamiz

¿Por qué Elda María acusa a Masad Altamimi de no pagar su cuenta?

Añadió que el originario de Arabia Saudita, Masad Altamimi, le hizo pasar un momento bochornoso: “Me dijo: ‘Voy al baño’ y terminé pagando para que no demorara mucho (ríe). Ya estoy acostumbrada a pagarles todo. Al final valió madr*s, porque salió con otra persona (Alejandra Tijerina). A ella sí la hizo pública como novia. Esa mera”.

Confesó sentirse utilizada por Masad. “Me sentí engañada y usada. Evidentemente le dije sus cosas y me bloqueó. Pienso que es una cara bonita y superficial. Sin embargo, por dentro es mala persona. Es otro narcisista. Con ella (Alejandra) no tuve contacto. Dije: ‘Ella solita se dará cuenta de cómo es realmente Masad’, así como Melissa Navarro (otra ex de Massad)”.

Al escuchar las declaraciones de Alejandra Tijerina, quien mencionó: “Eso de que no sabe español es mentira”, Elda respondió: “Massad se mira mucho al espejo. Todo el tiempo se quiere ver bien. Siempre quiere ser el centro de atención. No sé decirles si habla bien o no el español. Lo nuestro solo fue de una sola vez. No lo conocí más”.

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Masad Altamimi tuvo una cita con Elda María / Liliana Carpio, Luis Pérez, IG: @lacasafamososmx y @lagranjavipmx y archivo TVNotas

¿Quién es Elda María?

Elda María es una influencer mexicana que mantuvo una relación sentimental con Rafa Mercadante. Ambos se conocieron en 2021, cuando ella recurrió a él para pedirle orientación sobre cómo incursionar en el mundo del espectáculo. Con el paso del tiempo, aquella asesoría se transformó en un romance y posteriormente en un noviazgo formal.

Aunque entre ellos existía una diferencia de edad de 21 años, la pareja mostraba públicamente una relación estable y cercana. En 2023, ambos se convirtieron en padres de una niña, su primera y única hija en común. Durante esa etapa, también compartieron que contemplaban la posibilidad de llegar al altar.

Sin embargo, en mayo de 2024, Elda María confirmó mediante un comunicado que su relación con el exconductor de TV Azteca había llegado a su fin.

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