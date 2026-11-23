La pelea que prometía encender el ring de Ring Royale 2 podría quedarse sin protagonista. Aunque el enfrentamiento entre Masad Altamimi y Aldo de Nigris ya estaba apalabrado, el influencer habría dicho que no en el último momento, según contó el propio Aldo.

La versión sorprendió porque el combate ya había sido promocionado, mientras que Masad sostiene que nunca firmó un contrato. Ahora, otro personaje del mundo fitness levantó la mano para enfrentarse al regiomontano.

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Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Masad Altamimi rechazó pelear contra Aldo de Nigris en Ring Royale 2?

Aldo de Nigris habló sobre la cancelación de su posible combate contra Masad Altamimi y aseguró que las negociaciones estaban bastante avanzadas. Incluso, dejó entrever que el contrato ya podría estar firmado.

En una entrevista, el exparticipante de La casa de los famosos México explicó que todo estaba arreglado para subir al ring, pero que el rival se habría echado para atrás cuando faltaba poco para concretar el enfrentamiento.

“Se supone que se iba a pelear. Ya estaba, el contrato, no sé si firmado, creo que ya estaba firmado. Todo estaba apalabrado para que se llevara a cabo la pelea, pero el rival, en el último momento, pues dijo que no”, comentó.

Aldo también reconoció que no conoce exactamente qué ocurrió detrás de las negociaciones y planteó la posibilidad de que existiera una falla de comunicación entre el equipo de Masad y el organizador.

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¿Qué respondió Aldo de Nigris sobre la supuesta negativa de Masad?

El regiomontano también habló de la posibilidad de que el equipo de Masad no le hubiera explicado correctamente quién sería su contrincante. Sin embargo, dejó claro que no pretende obligar a nadie a pelear.

“Pero el rival era Masad, aunque no sé… No, creo que ya se sabía. Pero no sé si hubo algún tema de que los managers de Masad no le dijeron que era contra mí”, explicó Aldo.

Aunque la situación no quedó del todo clara, el joven aseguró que está dispuesto a participar en el evento si se concreta otro enfrentamiento. “Total que no quiso, y yo también le digo a Poncho: si peleo, qué bueno; y si no se da, no hay que forzarla, ¿verdad?”, expresó.

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Nos informan que el manager de Masad cerró la pelea sin decirle que sería contra #AldoDeNigris 😳 El árabe de Temu seguro pensaba que iba contra doña Alegría y por eso estaba todo emocionado compartiendo de su participación en #RingRoyale 🤡 Ya a la mera hora que supo con quien, empezó de culito 😂 — Le Portade A2 (@leportadeA2) November 22, 2026

¿Quién podría reemplazar a Masad y pelear contra Aldo de Nigris?

Mientras se define qué ocurrirá con Masad Altamimi, Abel Robles, exparticipante de La Mansión VIP, levantó la mano para ocupar su lugar. El creador de contenido considera que un enfrentamiento entre ambos tendría sentido por el perfil físico que comparten.

El influencer aseguró que ya había conversado sobre esta posibilidad con Aldo mientras entrenaban, por lo que no sería una idea completamente nueva. Además, destacó que ambos están relacionados con el mundo del ejercicio y el fitness.

Aldo de Nigris “Sí, ya lo hablamos aquí también, entrenando, de que sería un buen tiro. Sería porque, pues, la gente ve a personas que se dedican un poco al fitness, ¿no?, que tienen el mismo perfil que nosotros”.

La propuesta podría convertirse en una alternativa para la cartelera de Ring Royale 2, aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial que confirme que Abel Roble será el nuevo contrincante de Aldo. El propio creador de contenido dejó la decisión en manos de Poncho de Nigris.

Abel Robles / Cortesía del modelo e IG @abelroblesc y @el_abelito_oficial

¿Masad Altamimi ya había confirmado su participación en Ring Royale 2?

La controversia tiene un antecedente: Masad Altamimi había sido anunciado entre los participantes de Ring Royale 2, luego de que Poncho de Nigris adelantara algunos de los nombres que formarían parte de la segunda edición.

Sin embargo, el influencer salió a aclarar que no tenía un acuerdo legal cerrado con el organizador y que todavía debía revisar los detalles con su equipo de trabajo.

“Yo no he firmado nada, no sé este tema con mi manager. Espero no trabarme, no quiero decir nombres”, declaró ante los medios.

Redes sociales, Canva

En otra parte de sus declaraciones, Masad reconoció que había conversado con Poncho, pero insistió en que todavía no existía un acuerdo económico definitivo: “Yo tuve mi plática con él (Poncho de Nigris), pero todavía no firmo contrato, no tenemos precio, pero esperamos que esté de verdad. Voy a hablar con mi manager y mis abogados”.

Además, el creador de contenido habría recibido otra propuesta de una empresa distinta, situación que también pondría en duda su participación en el evento regiomontano.

Cabe recordar que Masad también había hablado de su participación en un pódcast junto a Mariana, donde confirmó que pelearía. En esa misma conversación, Mariana aseguró que se enfrentaría a Marcela Mistral, por lo que las recientes declaraciones han generado confusión entre los seguidores de la función.

Marcela Mistral / Redes sociales

¿Cuándo será Ring Royale 2 y quiénes están confirmados para pelear?

La segunda edición de Ring Royale se realizará el 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey, Nuevo León. Poncho de Nigris prepara una cartelera con influencers, conductores, deportistas y personalidades del entretenimiento.

Entre los nombres que han sido anunciados para el evento destacan: