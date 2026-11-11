Gema Garoa le responde contundente a Mariana tras pedirle que, ¡deje de hablar de ella! “Le estoy dando foco”

Aunque no quedó entre los primeros tres lugares en ‘La casa de los famosos México’, Gema Garoa sigue dando de qué hablar, sobre todo después de protagonizar tenso momento con Gabo Cuevas, luego de negarse a tener una entrevista.

Ahora, la actriz de telenovelas le pone un alto a los dimes y diretes y lanza contundente mensaje a Mariana, ¿qué le dijo? Aquí te damos todos los detalles.

¿Mariana y Gema Garoa enemistadas?

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¿Por qué Mariana y Gema Garoa no se llevaron en ’La casa de los famosos México’?

Durante la última edición de ‘La casa de los famosos México’, Gema y Mariana protagonizaron una de las enemistades más polémicas de la temporada, misma que aún después de la final sigue dando de qué hablar.

Mientras estuvieron en el encierro, la cantante aseguró que sabía que Garoa hablaba mal de ella a sus espaldas, y es por eso que la etiquetó con la palabra “manipuladora” en una dinámica que tuvieron en el reality.

Para Gema Garoa la molestia con Mariana inició a partir de que regresó de ‘El Exilio’, considerando esta situación como injusta. Ya en el encierro, la actriz criticó la forma de vestir de la exOV7, llegando a burlarse de sus elecciones para las galas de eliminación, pues sus vestidos voluminosos y de colores pasteles le parecían “nacos”.

Gema Garoa y Mariana en LCDLFM / Redes Sociales

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¿Qué dijo Mariana sobre los comentarios que Gema Garoa ha hecho de ella después de ‘LCDLFM’?

Tras la final del reality tanto Mariana como Gema se han echado una que otra indirecta en entrevistas y pódcasts, sin embargo, para Mariana esta situación ya fue demasiado por lo cual decidió pedirle a la actriz que dejara de mencionarla.

“Yo te pediría que hables de tus proyectos, y sino tienes proyectos deja de hablar de mí, ya suéltame, yo no soy parte de tu vida, no somos amigas, tampoco tenga nada en contra, pero ya suéltame. Ya terminó ‘La casa de los famosos’ y para mí lo que hicimos y se dijo adentro se queda en ‘La casa de los famosos’ no tienes porqué seguir hablando de mí, ni bien ni mal”, dijo la cantante.

Respecto a dicha declaración, Garoa no respondió nada, sin embargo, sí reveló los motivos por los que no aceptó la invitación para pelear con Mariana, quién ya está pactada para la segunda edición de Ring Royale.

Gema Garoa trayectoria / Redes sociales

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¿Por qué Gema Garoa no peleará con Mariana en Ring Royale?

Aunque Mariana dijo que la actriz había declinado la oferta de pelear con ella por miedo, ahora es Garoa la que revela los verdaderos motivos, asegurando que su carrera es de actriz y que no tiene ningún interés en seguirle dando foco a una persona como la cantante.

Para Gema, lo que hizo en ‘La casa de los famosos México’ fue demasiado, pues no se considera como una chica de reality que esté envuelta en diferentes polémicas.

“Yo no me voy a prestar para esos shows, lo mio ya terminó, yo soy una actriz y yo tengo otros planes para mi vida que no tienen nada que ver con subirme a pelearme con una señora en un ring” Gema Garoa

La finalista de ‘LCDLFM’ mencionó que una pelea así no es el tipo de espectáculo que a ella le gusta dar y que además, no estaba dispuesta a darle más atención a Mariana: “…seguir alimentando esto que solamente le estoy dando foco, cuando ella debe de ganarse su foco sola, no yo se lo tengo que dar”.

Hace algunos días se encendieron las alarmas la ganadora de ‘LCDLFM’, Mariana reveló que había sido víctima de un robo.