Frida Sofía publica misterioso mensaje sobre bienestar en redes sociales, ¿indirecta para Alejandra Guzmán?

Luego de enfrentar una fuerte ola de rumores sobre un supuesto embarazo, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, vuelve a dar de qué hablar por una publicación en sus redes sociales que despertó especulaciones sobre a quién podría estar dirigida.

Y es que, tras compartir un misterioso mensaje, internautas comenzaron a preguntarse si la cantante estaría haciendo hablando indirectamente de su mamá y a las situaciones que ha enfrentado recientemente, en específico sobre sus problemas de salud.

¿Qué dice el mensaje y por qué despertó tantas especulaciones? Te contamos lo que se sabe.

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Frida Sofía / Foto: Redes sociales

¿Qué problemas de salud ha enfrentado Alejandra Guzmán recientemente?

La salud de Alejandra Guzmán ha generado preocupación en los últimos meses debido a diversos problemas físicos que la han llevado a interrumpir sus concietos y ser atendida de emergencia.

El pasado septiembre, la cantante sufrió una dislocación de cadera durante un concierto en Veracruz, por lo que tuvo que detener la presentación y ser trasladada en ambulancia. Posteriormente, la propia ‘reina del rock’ informó que recibió atención médica y que le acomodaron la cadera.

Este episodio se suma a un historial médico que incluye complicaciones derivadas de un procedimiento estético al que se sometió en 2009, así como varias intervenciones quirúrgicas en la cadera y la columna vertebral.

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Alejandra Guzmán sufrió una dislocación de cadera en Veracruz.

¿Frida Sofía le mandó una indirecta a Alejandra Guzmán?

Frida Sofía compartió una nueva publicación en sus redes sociales con un mensaje que generó impacto y despertó especulaciones entre sus seguidores, especialmente por el momento en el que lo hizo, a pocas semanas de la reciente complicación de salud que enfrentó Alejandra Guzmán.

La también cantante publicó un breve video en el que aparece ella misma, acompañado de una reflexión sobre la recuperación después de atravesar una crisis, la posibilidad de volver a sentirse bien y la esperanza de que todo mejore.

Entre las frases del mensaje destacó “vas a volver a bailar”, palabras que algunos internautas interpretaron como un posible guiño a Alejandra Guzmán, quien reconoció que deberá limitar los movimientos de baile durante sus presentaciones debido a la complicación que sufrió en la cadera.

“Todo va a estar bien. Al final, sabes que vas a estar más que bien. Vas a volver a sentirte feliz, vas a volver a sentir alegría, vas a volver a bailar y vas a volver a sonreír... Puedes y VAS a estar bien. Incluso más de lo que crees.” Frida Sofía

Sin embargo, todo permanece como especulaciones, pues Frida Sofía no mencionó a nadie en concreto ni aclaró si su publicación estaba dedicada a alguna persona en particular.

Por su parte, Alejandra Guzmán tampoco ha declarado públicamente haber recibido un nuevo mensaje de su hija relacionado con su estado de salud.

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Último mensaje de Frida Sofía en redes sociales / Instagram

¿Cómo es la relación de Frida Sofía con su mamá, Alejandra Guzmán?

La relación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán ha estado marcada por años de distanciamiento y declaraciones públicas.

En 2021, Frida Sofía acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de abuso sexual durante su infancia. El cantante negó los señalamientos y el conflicto también profundizó las diferencias familiares con Alejandra.

La muerte de Silvia Pinal, en noviembre de 2024, dio paso a un acercamiento entre ellas y posteriormente, Alejandra confirmó que había retomado el contacto con Frida y expresó públicamente el amor que siente por ella.

No obstante, el acercamiento no significó que todos sus problemas se resolvieran. En 2025, Alejandra señaló que ambas seguían sus propios caminos, por lo que el estado actual de su relación es incierto y no hay declaraciones que permitan confirmar una reconciliación entre madre de hija.

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