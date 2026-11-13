Alejandra Guzmán sorprende al convertirse en Silvia Pinal: “¡estás igualita!” l VIDEO

En 2024 se dio a conocer la inesperada muerte de Silvia Pinal, y un año después sus hijas, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán le rindieron homenaje a la diva del cine mexicano. Ahora la rockera llama la atención tras su reciente aparición en redes sociales, luciendo una cabellera rubia, ¿está recordando a su mamá? Esto es lo que se sabe.

Alejandra Guzmán / Redes sociales

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¿Cómo se caracterizó Alejandra Guzmán como Silvia Pinal? ¡Parecido asombra!

Fue a través de sus redes sociales que Alejandra Guzmán compartió un momento que ya se está volviendo viral, pues rodeada por un equipo de estilistas, se ve a la cantante arreglándose, y un detalle que salta a la vista es la peluca en color rubio que lleva puesta.

El estilo y el color de cabello sin duda hacen recordar a su madre, la primera actriz Silvia Pinal, y todo se vuelve aún más claro cuando la cantante menciona con una voz dulce y entre risas: “Amigas, este es el caso de Alejandra Guzmán que está perdida”.

Alejandra Guzmán y Silvia Pinal / Instagram

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¿Alejandra Guzmán prepara proyecto para homenajear a Silvia Pinal? Esto se sabe

Como era de esperarse el gran parecido físico de la rockera con su madre provocó un sinnúmero de comentarios, pues los internautas incluso aseguraron que era la viva imagen de Silvia Pinal:



“Órale si le da un aire”

“Ojalá que cuando envejezca nos haga la segunda versión de ‘Mujer Casos de la vida real’”

“Igualita a su mamá”

Aunque no se sabía el propósito de su caracterización, hace algunas horas Alejandra Guzmán compartió en sus redes sociales un sketch en el que la cantante junto a Yahir y Aldo Rendón recrearon una escena de la película “El Inocente”, en la que Pinal compartió créditos con Pedro Infante.

“¡Orgullosa de ser tu hija! Mi mami, mi diva, mi amor. Gracias a mi gran equipo de actores, gracias Pinky Promise”, se lee en redes sociales.

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¿Cómo era la relación entre Silvia Pinal y Alejandra Guzmán?

Como cualquier relación madre e hija, la actriz y la cantante tuvieron diferentes etapas en su relación. Se sabe que debido a la intensa carga de trabajo de Silvia Pinal, la crianza de Alejandra fue un tanto solitaria, lo que provocó la rebeldía de ‘la Guzmán’.

Ya en una etapa más madura, se dice que la actriz no quería que su hija siguiera sus pasos en ‘la artisteada’, provocando nuevamente problemas entre ambas. Finalmente el tiempo pasó y la relación madre e hija evolucionó y sanó, lo que permitió que Alejandra y Silvia tuvieran un vínculo marcado por la admiración, la complicidad y el amor.

Además de Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, Silvia Pinal tuvo dos hijos más Luis Enrique y Viridiana Alatriste, quien desafortunadamente murió en un accidente automovilístico siendo muy joven.