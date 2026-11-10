¿Alejandra Guzmán canceló su concierto en Veracruz por pleito con Frida Sofía? Revelan el verdadero motivo

Hace una semana, el periodista Javier Ceriani, mediante su columna en TVNotas, informó sobre un presunto pleito entre Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, tras la celebración de cumpleaños de esta última. Aunque ninguna ha querido hablar directamente del tema, se ha dejado ver que sí existiría un nuevo distanciamiento entre ellas.

En medio de todo esto, la intérprete de ‘Mala hierba’ anuncia la cancelación definitiva de su presentación en Veracruz. ¿Frida Sofía estuvo involucrada en la decisión? Te contamos lo que se sabe.

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Se dijo que Alejandra Guzmán se habría peleado nuevamente con Frida Sofía / Mezcalent

Comunicado sobre la cancelación definitiva del concierto de Alejandra Guzmán en Veracruz

El pasado 19 de septiembre, Alejandra Guzmán sufrió un aparatoso accidente durante una presentación en el World Trade Center (WTC), en Boca del Río. Se cayó en el escenario y tuvo una fuerte lesión en la cadera.

Aunque intentó seguir con el show, en algún punto admitió que no podía más y terminó suspendiendo el evento. Poco después, aseguró que ya se había recuperado y que repondría la fecha. Se tenía estimado que la presentación sería reprogramada para el próximo sábado 14 de noviembre, en el mismo recinto.

No obstante, hace apenas unas horas sorprendió a todos al anunciar que el evento se cancelaba de manera definitiva. A través de redes sociales, compartió un comunicado en el que ofrece una sincera disculpa a los fans y explica a detalle la razón detrás de esta decisión.

“ Les informamos que Alejandra Guzmán no se presentará el próximo 14 de noviembre en el World Trade Center de Boca del Río ”, informó su equipo laboral.

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Alejandra Guzmán sufrió un accidente durante su concierto de septiembre en Veracruz / Redes sociales

El verdadero motivo por el que Alejandra Guzmán canceló su concierto en Veracruz

La cancelación del concierto de Alejandra Guzmán no tuvo relación con el distanciamiento que mantiene actualmente con Frida Sofía, sino con un tema de logística con la empresa que organizaba el show en Veracruz.

Según se mencionó en el escrito, la cantante estuvo dispuesta a “no cobrar honorarios” y cubrir los viáticos para poder reponer la fecha, ya que su único objetivo era “cumplirles a los fans”. No obstante, no se habría llegado a “ningún acuerdo”. Incluso se compartió la postura de Alejandra ante todo esto.

“Aquella fecha se gestionó a través de un equipo con el que ya no trabajo. Aun así, quise hacerme cargo personalmente, porque mi compromiso es con ustedes. De mi parte estuvo todo: la voluntad, la fecha, mi banda y mi equipo listos, y la disposición de poner de lo mío para que esto se hiciera. Lamentablemente, eso no fue suficiente. Me duele no estar con ustedes este 14 de noviembre, pero Veracruz y yo tenemos una noche pendiente”. Declaraciones atribuidas a Alejandra Guzmán

El comunicado finaliza señalando que la celebridad está muy triste por toda esta situación: “Alejandra Guzmán agradece a su público jarocho su cariño, su paciencia y su comprensión, y espera reencontrarse muy pronto con ellos”, se lee.

¿Por qué Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía están distanciadas?

El distanciamiento entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía no es algo nuevo. En múltiples ocasiones, esta última ha hecho declaraciones sumamente polémicas sobre su mamá, a quien hasta llegó a acusar de presuntamente consumir sustancias frente a ella cuando era menor de edad y de haberle “bajado” a su exnovio, Christian Estrada.

Las cosas empeoraron en 2021. En ese entonces, Frida denunció públicamente a su abuelo, Enrique Guzmán, por presuntamente haber abusado de ella cuando era niña. Incluso dijo que iniciaría acciones legales. La postura de Alejandra fue apoyar a su papá.

Tras la muerte de Silvia Pinal en 2024, se reportó que hubo un acercamiento entre madre e hija y todo parecía haberse calmado entre ellas. No fue hasta hace algunas semanas que Javier Ceriani habló de un presunto nuevo conflicto.

Según el periodista, Alejandra quiso celebrar a lo grande el cumpleaños de su hija y hasta le rentó un yate. La cantante se habría enojado con ella después de ver que Frida no subió nada a sus redes sociales sobre este detalle. En tanto que esta última se molestó al ver que su madre insistía en defender a Enrique en la denuncia por presunto abuso.

Ante esto, la artista simplemente se limitó a confirmar que sí había ido a Estados Unidos a celebrar el cumpleaños de su primogénita. En tanto que esta última le habría enviado un mensaje a Gustavo Adolfo Infante confirmando que sigue distanciada de su mamá.

“Ella puede declarar lo que quiera, pero lo único que no puede declarar es que me ama y que me apoya porque siempre lo dice, pero nunca lo hace. Solamente con el hecho de que sigue protegiendo a mi agresor es suficiente para que yo me aleje; no sólo eso, lo sigue besando en la boca y sigue haciéndose la que no pasó nada y la que no me cree del abuso de mi abuelo”. Declaración atribuida a Frida Sofía

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