No cabe duda que Karol G tiene una conexión muy especial con nuestro país, y el homenaje que le rindió a Rossy Mendoza, vedette mexicana, en Latina Foreva, es prueba de ello. Por eso la reciente e inesperada cancelación de su concierto en la Ciudad de México provocó la ira colectiva..

Ahora ‘la Bichota’ ofrece una sincera disculpa, ¿y se excusa? Aquí te contamos lo que dijo.

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¿Por qué Karol G canceló su concierto en la CDMX?

El show de Karol G del domingo 15 de noviembre de 2026 se reprogramó debido a motivos de salud, pues según informó la cantante, contrajo un resfriado común a causa de los cambios de clima de la Ciudad de México.

“La presentación de Karol G programada para esta noche, domingo 15 de noviembre ha sido reprogramada para el próximo martes 17 de noviembre en el mismo recinto… esta decisión se ha tomado [cancelar el concierto] priorizando su salud y bienestar”, se lee en el comunicado emitido por OCESA.

Como era de esperarse, tras darse a conocer la noticia los fanáticos de la colombiana se molestaron profundamente, dejando comentarios de todo tipo en redes sociales:



“Viajamos de otro estado para verte y nos cancelas de último momento ¡qué poca!”

“Por eso hay que saber elegir bien a sus artistas, Harry Styles con lluvia en 4 de sus 5 conciertos llovió y cantó, bailó y nunca reagendo ni canceló, gran diferencia”

“No tiene respeto por su público”

Karol G canceló su concierto en la CDMX y lo reprogramó para otro día / Redes Sociales

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¿Karol G se disculpó con sus fanáticos mexicanos tras cancelación de concierto?

Este martes 17 de noviembre de 2026, finalmente Karol G salió al escenario, y luego de interpretar una de sus canciones más famosas, “Oki Doki”, la colombiana aprovechó para darle la bienvenida a su público y ofrecer una disculpa por la inesperada cancelación, asegurando que su cuerpo le pidió parar.

“Buenas noches, Ciudad de México. Antes de dar por comenzado este show, quiero darle las gracias a todos los que están aquí y disculparme con todos los que no pudieron ya venir”, dijo la cantante con los ojos llenos de lágrimas.

“Mi cuerpo dijo: ya no puedo más, pero aquí estoy con la mejor actitud con mi mejor energía y como siempre venimos a cantar a pasarla increíble, a llorar a bailar y a tener una noche super chimba” Karol G

Mi niña pidiendo disculpas por algo que se le sale de las manos. Siempre procura dar lo mejor en sus shows por más maluquita que esté. @karolg TU FANDOM TE AMA REINA Y SIEMPRE VAMOS A ESTAR APOYÁNDOTE ❤️. Pronta recuperación ❤️‍🩹🙏 https://t.co/KrFWYjhgOk — JOSE (@josemanuelbv7) November 18, 2026

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¿Quiénes fueron las invitadas sorpresa al concierto de Karol G?

Sin duda uno de los momentos más esperados en el concierto de Karol G en la Ciudad de México fue cuando aparecieron las invitadas especiales a cantar algunos de los éxitos más importantes de su carrera.

La primera noche fue Thalía la que deslumbró al público mexicano con clásicos como “Piel Morena”, “Amor a la mexicana” y “¿A quién le importa?”. La siguiente invitada fue Belinda, quién sorprendió a más de uno al cantar sus éxitos como “Luz sin gravedad”, “Bella traición” y “Ángel”. Finalmente este Martes 17 de noviembre, Paulina Rubio hizo vibrar a los fanáticos con temas como “Yo no soy esa mujer” y “El último adiós”.

Hablando de ‘la Chica dorada’, hace algunas semanas Paulina Rubio dio de qué hablar al aparecer en la boda de sus prima y cantar con todos los invitados quienes sin duda disfrutaron de un mini concierto privado ¡qué afortunados!