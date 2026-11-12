¿Pelusearon a Karol G? Artistas invitados, ¿le quedaron mal? ¡Igual que Shakira, buscaría artistas de emergencia!

Meses después de que Karol G encendió las alarmas tras aparecer llorando en redes con un fuerte mensaje, se dice que la intérprete de ‘Si antes te hubiera conocido’ estaría enfrentando algunos problemas con sus próximos conciertos en México debido a que algunos artistas no quisieron ser parte de sus shows. ¿Le dieron las gracias? ¡Te contamos los detalles!

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Karol G estaría buscando artistas de emergencia para sus conciertos en CDMX. / Instagram

¿Cuándo serán los conciertos de Karol G en Ciudad de México?

Después de dos años de que Karol G se presentó en la Ciudad de México por última vez, ‘la Bichota’ se alista para conquistar el Estadio GNP Seguros en una serie de presentaciones que harán vibrar el recinto con éxitos como ‘Latina foreva’, ‘Papasito’, ‘Pineapple’, ‘Tusa’, ‘Coleccionando heridas’, entre otros.

Tras presentarse en Monterrey el pasado 6, 7 y 8 de noviembre, las fechas programadas en la capital mexicana son el 13, 14 y 15 del mismo mes, por lo que miles de fanáticos ya se alistan para disfrutar del tour ‘Viajando por el Mundo Tropitour’ de la intérprete colombiana

.Sin embargo, a días de sus conciertos en Ciudad de México, se dice que habría enfrentado la misma problemática que Shakira vivió en el pasado, pues algunos artistas se habrían negado a ser parte de sus espectáculos. ¿De quiénes se trata?

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Karol G estaría buscando artistas de emergencia para sus conciertos en CDMX.

¿Karol G es ‘peluseada’ por artistas para sus conciertos en Ciudad de México?

Pese a que Karol G ya se presentó con éxito en el Estadio BBVA de Monterrey, hasta la redacción de TVNotas llegó la información de que la intérprete de ‘Provenza’ y ‘Bichota’ no contará con la presencia de Carla Morrison, Julieta Venegas y Natalia Lafourcade, pues se habrían negado a cantar con ella.

Ante la negativa de las intérpretes por ser parte del tour ‘Viajando por el Mundo Tropitour’, se dice que se estaría contemplando la participación de Thalía, Belinda y Danna Paola como segunda opción; incluso también se mencionan los nombres de Ana Gabriel, Wendy Guevara y Paulina Rubio.

Cabe mencionar que la información no ha sido abordada por Karol G, por lo que será hasta el próximo fin de semana cuando queden al descubierto las artistas que subirán al escenario junto a la intérprete colombiana.

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Karol G estaría buscando artistas de emergencia para sus conciertos en CDMX. / Instagram: @karolg

¿Quién fue la invitada sorpresa de Karol G en sus conciertos en Monterrey?

Pese a las polémicas acusaciones que ha enfrentado Karol G sobre plagio, la intérprete se presentó con gran éxito durante sus tres primeros conciertos en Monterrey, donde estuvo acompañada de la cantante Becky G, con quien cantó “MAMIII”.

Sin perder su estilo, Karol G también dio un toque mexicano al subir al escenario a un mariachi femenino que interpretó ‘Negrita de mis pesares’, aunque uno de los detalles que más resaltó fueron las enormes pantallas con las que hizo vibrar a los presentes.

Pese al éxito, ahora existe gran intriga por conocer quiénes serán las artistas con las que sorprenderá en sus shows de Ciudad de México. ¿volverá a compartir escenario con Becky G?

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