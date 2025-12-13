¿Se filtró el número de Karol G? Fans revelan la sorpresa que reciben por WhatsApp al escribirle

¿Es real el WhatsApp de Karol G? Tras el estreno de “Papasito”, circula un número colombiano que promete contacto directo con la Bichota. Fans que escribieron cuentan que recibieron una gran sorpresa ¡que envidia!

Mira: Danna responde a señalamientos de copiar a Karol G, ambas se inspiraron en telenovelas mexicanas para su nueva música

Karol G / Redes sociales

¿Se filtró el número de Karol G o es parte de su estrategia por el video de Papasito?

Desde que Karol G lanzó el video oficial de “Papasito”, las redes no paran de hablar de un detalle que pocos notaron a primera vista: un número colombiano oculto en el clip. ¿Es marketing? Lo cierto es que miles de fans ya lo probaron y aseguran que la sorpresa vale la pena.

El número que circula es +57 608 2760247, y quienes se animaron a escribir por WhatsApp recibieron algo inesperado: un saludo navideño firmado por la propia Karol G, contenido exclusivo y hasta la versión en español de “Papasito” para cantar y perrear en modo fiesta.



“Me respondió con un audio deseándome Feliz Navidad, ¡no lo puedo creer!”

“Mandé un hola y me llegó la versión en español de Papasito, estoy llorando”.

La dinámica parece estar ligada al lanzamiento de Tropicoqueta, el nuevo álbum de la Bichota, y se suma a otras estrategias interactivas que han marcado tendencia en la industria musical. ¿Casualidad? Nada de eso: Karol G sabe cómo convertir cada estreno en conversación viral.

Te puede interesar: Karol G presenta su nuevo álbum envuelta en polémica; ¡la señalan de plagio! Ella responde

¿Qué incluye el mensaje navideño de Karol G?

Quienes participaron recibieron un texto cargado de cariño y espíritu navideño por parte de Karol G. Entre las frases más comentadas está esta cita textual:

Karol G “Quiero que, yo te lo digo de corazón, te la vivas en familia como nunca con los tuyos, con los amigos. Coma eso que usted se quiere comer. Manda el mensaje que siempre has querido mandar. No te guardes las cosas bonitas que le quieres decir a la gente“.

Además, Karol G cerró con un abrazo virtual y un guiño que derritió a sus seguidores: “Les mando un abrazo con todo mi corazón, porque los amo con toda mi alma“.

Por si te interesa: Karol G en Latina Foreva rinde homenaje a la vedette, Rossy Mendoza, en nuevo video grabado en la nieve

¿Existe una versión oficial en español de “Papasito” o solo circula la que llegó por WhatsApp?

La pregunta sobre Karol G se volvió tendencia después de que cientos de fans aseguraran haber recibido una versión completa del tema en español directamente en WhatsApp. Diversos portales musicales señalan que existen adaptaciones no oficiales y versiones creadas por terceros, algunas incluso compartidas por la propia artista en redes sociales.

Sin embargo, la versión enviada por WhatsApp forma parte de una dinámica vinculada al lanzamiento de Tropicoqueta. Esto significa que no se trata (aún) de una publicación oficial, sino de un contenido exclusivo incluido en la experiencia sorpresa para fans.

Aunque nada descarta que más adelante Karol G publique una versión oficial, por ahora esta pista permanece como un “regalito” para quienes participaron en el juego del misterioso número colombiano.