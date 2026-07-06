Karol G enciende las alarmas tras aparecer llorando en redes; lanza fuerte mensaje: ¿Qué le pasó?

Tras las comparaciones entre Danna y Karol G, en la última semana, la colombiana publicó una fotografía llorando y una carta en sus historias. El momento trascendió entre sus seguidores y detractores. ¿Qué dijo! Te contamos los detalles.

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¿Qué pasó con Karol G y por qué publicó una foto llorando?

La tarde del domingo, la cantante colombiana publicó una fotografía en la que se le ve en un estado natural. No es un momento en la playa, ni la próxima portada de revista, tampoco es una foto producida con equipo profesional. Es una ‘selfie’ de Carolina Giraldo Navarro con rímel, delineador y sombra plateada con brillos corridos.

La publicación no tiene ninguna descripción y dejó un mar de comentarios de sus seguidores, quienes le comentaron: “Está bien no sentirse bien; es algo de humanos, linda. Solo recuerda que cuando vuelvas, será para ser mejor y aprender de cada tropiezo. ¡Recuerda, mañana será bonito!”

Los detractores de la cantante colombiana también se hicieron presentes en su momento de vulnerabilidad. Hay quien le comentó "¡Ridícula!” y otros la calificaron de “showsera”. La cantante reveló también un mensaje que explicaría lo que atravesó esta semana.

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¿Qué dijo Karol G sobre su emotivo momento en sus historias de Instagram?

Días antes de esta fotografía llorando, la cantante de ‘Tusa’ escribió una carta en sus historias de Instagram, en la que hablaba de un emotivo momento por el que atravesó tras aterrizar de un vuelo.

Su carta, fechada el cuatro de julio a las siete y cinco de la tarde, explica que hace mucho tiempo dejó de compartir cosas relacionadas con su vida y que aprendió a sufrir y disfrutar en silencio. Sin embargo, esta vez decidió compartir sus emociones para incluir a sus fans, “energéticamente”, como escribió.

La cantante declaró sentir mucha gratitud y mucha nostalgia, porque después de mucho tiempo muchas cosas cobraron sentido en su cabeza y, entonces, la claridad, la paz y la felicidad llegaron a su vida.

Sobre sus planes a futuro, la cantante dedicó estas palabras:

”...No puedo esperar más para celebrar juntos en el tour tantas cosas bonitas... ¡Qué se nos va a salir el cora de la felicidad, de la magia, de la energía, se nos va a salir el cora del orgullo y del amor con todo lo que llevamos meses preparando para ustedes...! Karol G

También añadió que jamás ha dado por sentado el cariño de su comunidad y recalcó que su compromiso de crecer y de darles lo mejor cada día es inmenso e inagotable.

Carta de Karol G a sus seguidores / Redes sociales

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¿Qué se sabe sobre nuevas canciones de Karol G en 2026?

Después de su último álbum de estudio, ‘Tropicoqueta’, lanzado en 2025, se habla de que Karol G estaría preparándose para regresar con nueva música en un álbum que tendría por nombre ‘Sparkly', que signfica “brilloso”, en inglés.

Sus seguidores compartieron que la colombiana publicó en su canal de Telegram un enlace a una plataforma musical llamada Soundcloud. El enlace es una canción de una artista con nombre ‘caroliNA Xxxtra SparKLYyy’ y el tema, un bootleg de altafarra por la obsesión factory y DJ maracuyá por Karol G, aparece. Por el momento, aún no se confirma ninguna nueva canción oficial ni el nombre del próximo disco de Karol G.