¿Hombre hizo sus necesidades en pleno concierto de Ryan Castro? VIDEO desata indignación

El concierto de Ryan Castro en el estadio El Campín de Bogotá reunió a más de 53 mil personas, pero un desagradable episodio terminó robándose parte de la atención. Un hombre fue captado haciendo sus necesidades fisiológicas en plena zona de gradas, frente a otros espectadores y sin mostrar preocupación por lo ocurrido. ¿Fue detenido y qué consecuencias podría enfrentar?

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¿Video exhibe a hombre orinando frente al público en concierto de Ryan Castro?

El video del hombre que orinó durante el concierto de Ryan Castro fue difundido por la plataforma informativa Pasa en Bogotá, que exhibió lo ocurrido en una de las zonas de asientos del estadio Nemesio Camacho El Campín.

En la grabación se observa al sujeto de pie mientras hace sus necesidades fisiológicas, pese a que había otros asistentes alrededor. Lo más desconcertante es que, después de terminar, continuó disfrutando del espectáculo como si nada hubiera pasado.

La denuncia que acompañó las imágenes cuestionó la falta de consideración hacia las personas que estaban cerca, especialmente porque había mujeres entre el público. El mensaje decía: “Este sujeto en el concierto se le olvidó dónde quedan los baños y, sin importar la presencia de la gente, mujeres y demás (...)”.

Las imágenes provocaron indignación entre los usuarios, quienes reprobaron que alguien realizara este tipo de actos en un espacio compartido y durante un espectáculo multitudinario.



“¿Qué esperaban? Es un concierto del tipo más ñero posible”

“Un ñero, en un concierto de reguetón, haciendo vulgaridades y cochinadas? Jamás me lo hubiera esperado”

“Definitivamente la plaga entre más días, es más detestable, así les ponga un baño limpio con su dotación de papel y toallas, no tienen la mínima cultura de aseo y respeto”

“Qué cochinada”.

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#COCHINO 😡 Un asistente al concierto de Ryan Castro el pasado sábado 31NOV en el estadio El Campín fue grabado mientras realizaba sus necesidades fisiológicas directamente sobre la gradería; la conducta del sujeto provocó indignación entre los asistentes y usuarios en redes sociales por la falta de cultura ciudadana y respeto hacia el público presente. — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 4, 2026

¿Hombre que orinó en concierto de Ryan Castro podría recibir una multa de casi mil dólares?

El comportamiento del asistente no solo provocó indignación en redes sociales, también podría tener consecuencias legales. En Colombia, realizar necesidades fisiológicas en espacios públicos está contemplado como una infracción al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

De acuerdo con el artículo 140, numeral 11, de la Ley 1801 de 2016, esta conducta puede sancionarse con una multa general tipo 4, que para 2026 equivale a 933 mil 816 pesos colombianos, aproximadamente 4 mil 200 pesos mexicanos.

La sanción también puede contemplar una actividad pedagógica o comunitaria. Sin embargo, hay un detalle importante: hasta el momento no se ha confirmado que el hombre captado durante el concierto de Ryan Castro haya sido identificado, detenido o multado por las autoridades. Tampoco se ha informado de una intervención policial relacionada con el incidente.

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¿Quién es Ryan Castro, qué canciones canta y respondió al video del hombre que orinó en su concierto?

Ryan Castro es un cantante colombiano de reguetón y música urbana, cuyo nombre real es Bryan David Castro Sosa. Nació en Medellín y es conocido como ‘el Cantante del Ghetto’. Antes de alcanzar la fama, cantaba en autobuses y pequeños escenarios, hasta que comenzó a ganar popularidad con sus temas y colaboraciones.

Entre sus canciones más famosas están:



‘Jordan’

‘QUEMA’ con Peso Pluma

‘Una Noche en Medellín (Remix)’ con Karol G y Cris MJ, ‘Monastery’ con Feid

‘Mujeriego’.

‘El Ritmo Que Nos Une’

‘La Villa’ con Kapo

‘Ghetto Star’

Respecto al hombre que fue captado orinando en las gradas durante su presentación en Bogotá, no se ha reportado una reacción pública de Ryan Castro sobre el incidente. La denuncia difundida por Pasa en Bogotá exhibió el comportamiento del asistente, pero no informó que el cantante se pronunciara al respecto.