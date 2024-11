Nueva versión de ‘+57’: Así quedó la canción tras modificar la polémica referencia hacia las mujeres

La canción ‘+57’, una colaboración de destacados artistas del género urbano colombiano como Karol G, J Balvin, Feid, Maluma, Ryan Castro, Blessd, Dfzm y Ovy On The Drums, se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales en los últimos días desde su estreno.

El sencillo fue lanzado el 7 de noviembre e inicialmente generó grandes expectativas, pero cuando los fans pudieron escucharla, también fue objeto de controversia debido a una de su letra, que muchos consideraron inapropiada por hacer referencia a la s3.*u@lización de personas m3.n0.res de edad.

El verso polémico y el cambio en la letra de ‘+57’ ¿Dónde escucharla?

El verso original que desató la polémica fue: “Mamacita desde los f0urt4en (14)”, una referencia 3xplíc¡ta a la 3dad de las m3.n0.r3s de 14 añ0.s. Este fragmento fue rápidamente señalado por usuarios en redes sociales, quienes argumentaron que promovía la s3.*u@lización de las m3.n0.r3s, algo que generó un intenso debate sobre la responsabilidad de los artistas en la creación de contenido musical en medio de difíciles contextos sociales, sobre todo en Colombia donde hay un gran problema en este tema.

En respuesta a las críticas, la canción fue modificada, y el término “f0urt3.en (14)” fue reemplazado por “eighteen (18)”, haciendo referencia a la edad en la que se cumple la mayoría de edad para no tener problemas. Esta modificación fue registrada en Spotify, donde se puede escuchar la nueva versión, aunque algunos usuarios expresaron dudas sobre la autenticidad del cambio, mencionando que podría haber sido realizado con inteligencia artificial. Otros indicaron que no podían encontrar la nueva letra en la plataforma y aún hay incertidumbre sobre si la nueva versión podría ser la oficial o no.

Al respecto, Infobae Colombia informó que se comunicó con la plataforma de streaming y aclaró que se encuentran en “revisiones internas”, ya que algunos usuarios no pueden escuchar el cambio, pero otros sí lo han reportado. Para aquellos que sí pueden escuchar la modificación, el proceso sería el siguiente:

1. Abrir la aplicación de Spotify.

2. Buscar la canción ‘+57’.

3. Reproducir el tema y al iniciar, presionar el botón que indica “cambiar a video”.

4. Al cambiar a video, se podrá escuchar el cambio en la letra.

Karol G se disculpa y aclara la polémica

El cambio en la letra generó una gran cantidad de reacciones en redes sociales, ante la controversia, Karol G, se pronunció en sus redes sociales defendiendo el tema y aclarando que varias de las rimas fueron sacadas de contexto.

“Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan. Mis intenciones siempre han sido positivas”, escribió la cantante quien también ofreció disculpas públicas por la confusión generada.

“Desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente”, dijo y dejó claro que escuchó las críticas y aprende de ellas. “Escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, indicó.

Cabe mencionar que las críticas fueron más cuando la revista Rolling Stone señaló la desafortunada letra que había decepcionado, pues se esperaba una gran colaboración.