¡Ángela Aguilar destapa la verdad sobre sus conciertos! ¿No vendía boletos y su mamá los compraba? VIDEO

A más de un mes de que Ángela Aguilar se sinceró sobre el ‘hate’ que recibe, una nueva controversia se suma a la hija de Pepe Aguilar luego de que en redes comenzara a circular una declaración en la que la intérprete de ‘Qué agonía’ admite que su mamá compraba los boletos de sus conciertos. ¿Nunca ha vendido? ¡Te contamos los detalles!

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Ángela Aguilar destapa la verdad sobre sus conciertos. / IG: @pepeaguilar_oficial

¿Cómo recuerda Ángela Aguilar sus primeros conciertos con mariachi?

En medio de las especulaciones que ha generado la nominación de Ángela Aguilar en Premios CD Récords 2026 sin haber lanzado música, se ha comenzado a difundir un video en el que la joven cantante recuerda cómo fueron sus inicios arriba de los escenarios.

Durante su participación en un podcast, la intérprete de éxitos como ‘Por el contrario’ y ‘Ahí donde me ven’, confesó que en uno de los conciertos que ofreció en Los Ángeles, California, cuando apenas tenía como 14 o 15 años, el teatro se llenó y estaba muy nerviosa.

“Fue un concurso que hice junto a un mariachi en Los Ángeles, cuando canté como a los 14 o 15 años. Era un teatro como de 600 personas y era el concierto del mariachi, pero a mí me invitaban. Yo estaba tan nerviosa, gracias a Dios se vendieron”. Ángela Aguilar

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Ángela Aguilar destapa la verdad sobre sus conciertos. / Redes sociales

¿Ángela Aguilar deja al descubierto que su mamá compra los boletos de sus conciertos para llenar el lugar?

Tras recordar el nerviosismo que sintió en aquella ocasión al estar al frente de 600 personas, Ángela Aguilar reveló que sintió que su mamá compró los boletos y los regaló a las personas, pues no le parecía normal ver a 200 de sus amigos de la escuela.

“Yo creo que mi mamá compró los boletos y los regaló; debo ser muy honesta. Sí claro, yo decía: ‘Oh, ¿por qué está toda mi escuela aquí?”. Ángela Aguilar

Pese a que la cantante de regional mexicano NO CONFIRMÓ la compra de boletos de su mamá y solo trató de un sentir, los comentarios no se hicieron esperar. Mientras algunos señalaron que era algo evidente y, hasta el día de hoy, parece seguir ocurriendo; otros mencionaron que solo fue anécdota.

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¿Qué piensa Ángela Aguilar sobre el ‘hate’ que ha recibido por sus declaraciones?

Cabe recordar que hace unas semanas, Ángela Aguilar rompió el silencio sobre las críticas constantes y señaló que, en algunas ocasiones, varios de sus comentarios los hizo desde la conciencia de la edad que tenía:

“Muchas veces, por niña, dije cosas equivocadas; ahora veo entrevistas y me dan pena, claro. El tema es que lo que fue difícil para mí, siento yo, fue como crecer con el público porque me vieron en todas las etapas, en las más estup** que tuve, en las inconscientes, en las más arrogantes”. Ángela Aguilar

Pese a la postura sincera que compartió la joven, las críticas tras su reciente confesión sobre uno de sus shows no se han hecho esperar; sin embargo, hasta ahora Ángela Aguilar no se ha pronunciado al respecto.

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