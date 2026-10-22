Lyn May estalla y se lanza vs. Ángela Aguilar, ¡puso en duda su carrera artística!: “No sabe hacer nada”

Días después de la polémica declaración de Ángela Aguilar sobre la música de Shakira, la hija de Pepe Aguilar vuelve a dar de qué hablar, aunque esta vez por los comentarios que hizo Lyn May sobre ella.

La reconocida vedette habló sobre la carrera artística de Ángela y sorprendió con sus declaraciones, pues lanzó fuertes críticas hacia la cantante.

Lyn May cuestionó el talento de Ángela y también se refirió a aspectos de su vida personal, entre ellos su matrimonio con Christian Nodal. ¿Qué fue lo que dijo?

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Lyn May / Mezcalent

¿Por qué Lyn May habló sobre Ángela Aguilar?

Lyn May fue invitada a una reciente emisión del programa de Javier Ceriani en YouTube, donde habló sobre su trayectoria artística y los nuevos proyectos en los que está trabajando.

Durante la entrevista, la vedette recordó su etapa como bailarina y sus apariciones en programas de televisión, además de hablar sobre su faceta como cantante. Fue entonces cuando Ceriani le preguntó si podría convertirse en “la nueva Ángela Aguilar”.

Ante la pregunta, Lyn May respondió sin rodeos y lanzó fuertes críticas contra la hija de Pepe Aguilar, cuestionando su talento y su carrera artística.

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Lyn May con Javier Ceriani / Captura de pantalla

¿Qué dijo Lyn May sobre la carrera artística de Ángela Aguilar

Lyn May no dudó en criticar el talento de Ángela Aguilar y aseguró que la cantante siempre ha estado muy “chiqueada”, por lo que, desde su perspectiva, no cuenta con las habilidades suficientes para destacar sobre el escenario. Incluso, cuestionó su desempeño como bailarina.

“Esa niña, pobrecilla, la tienen muy chiqueada, muy mimada. No sabe ni cantar ni bailar, no se sabe ni mover en el escenario, porque la han chiqueado demasiado; y uno tuvo que empezar escalón por escalón. Ella no sabe hacer nada.” Lyn May

La vedette también señaló que la hija de Pepe Aguilar ha vivido en una “cuna de oro”, lo que, a su parecer, le ha impedido desarrollar otras habilidades artísticas para sobresalir por mérito propio. Además, consideró que Ángela ha llamado más la atención por las polémicas relacionadas con su vida personal que por su talento.

“La tenían en una cuna de oro, solamente estaba ahí. La señora no se sabe mover en un escenario, y luego fue y le quitó el marido a otra muchacha. Le dieron todo sin que ella hiciera nada, la hubieran preparado. Lo único que sabe es montar a caballo.” Lyn May

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Lyn May critica la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Además de cuestionar los dotes artísticos de Ángela Aguilar, Lyn May habló brevemente sobre el polémico inicio de su relación con Christian Nodal, luego de que el cantante se separara de Cazzu, con quien tiene una hija.

“Luego fue y le quitó el marido a otra muchacha, y eso fue horrible. No deben quitarle el marido a nadie.” Lyn May

La vedette cuestionó que, entre tantas personas con las que Ángela pudo haber iniciado una relación, se fijara en un hombre que tenía pareja y una familia. También hizo referencia a la cercanía que Ángela habría tenido con Cazzu, a quien supuestamente llamaba “hermana”.

Finalmente, Lyn May lanzó una dura reflexión al asegurar que “todo se paga en la vida”, en alusión a las consecuencias de las decisiones de Ángela.

“Hay tantos hombres en la vida, que nada más estiras la mano y agarras. ¿Por qué tienes que quitarle el marido a una compañera? Tiene mal corazón. Todo se paga en la vida y un día lo va a pagar ella también (...) Decía que era su hermana y eso es hipocresía, falsedad y es mala.” Lyn May

Precisamente, la relación de Cazzu y Nodal sigue dando de qué hablar, por el conflicto legal en el que ambos están envueltos.

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