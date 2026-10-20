¿Ángela Aguilar ningunea a Shakira? Se compara y dice que no se siente “cómoda” componiendo “tiraderas”: VIDEO

Una nueva polémica se cierne sobre Ángela Aguilar. En esta ocasión, no fue por su matrimonio con Christian Nodal, sino a raíz del comentario que hizo sobre la música de Shakira, quien se ha caracterizado por componer canciones sobre su vida amorosa y/o personas en específico.

La joven explicó por qué “no se sentiría cómoda” usando su música para “hablar cosas negativas de una persona”. Te contamos lo que dijo.

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Ángela Aguilar explica por qué no haría tiraderas como Shakira / Mezcalent

¿Cuál es la relación entre Shakira y Ángela Aguilar?

En el pasado, Ángela Aguilar dijo sentir mucha admiración por Shakira. Incluso reconoció que le gustaría trabajar con ella en algún proyecto musical. No obstante, y según las especulaciones que surgieron hace algunos años, la colombiana, supuestamente, no tiene en gracia a la autoproclamada ‘Princesa del regional mexicano’.

Los rumores sobre el presunto desprecio que la llamada ‘Loba’ sentiría por la intérprete de ‘Gotitas saladas’ comenzaron en 2024, justamente unos meses después de la polémica boda entre Nodal y Ángela.

En aquel entonces, la barranquillera organizó una fiesta por el lanzamiento de su video musical ‘Solteras’, el cual contó con la aparición de varias famosas como Lele Pons y Danna.

Algo que llamó la atención del público en ese momento fue que la cantante invitara, entre otras celebridades, a Belinda, otra expareja de Christian. Esta acción fue suficiente para que se especulara que, supuestamente, Shaki no quiere a Ángela.

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Shakira no invitó a Ángela Aguilar a su fiesta en 2024 / Mezcalent

Ángela Aguilar critica la música de Shakira: ¿Qué dijo?

En 2023, Ángela Aguilar confesó que le gustaría “escribirle algo a su ex” en colaboración con Shakira. Por ello, a muchos les sorprendió que recientemente confesara no sentirse cómoda con la música que la barranquillera compone.

Durante una entrevista con el periodista Álex Rodríguez, fue cuestionada sobre si ha pensado en usar experiencias personales para crear canciones, tal y como lo hace Shakira. En respuesta, Ángela indicó que la colombiana era muy talentosa.

No obstante, dejó claro que no podría hacer música basada en alguna persona. Afirmó que prefiere expresar cosas positivas con sus sencillos.

“Yo no podría hacer nada como Shakira porque she’s too good… Para mí, en particular, nunca me sentiría cómoda como, no sé, una canción tirándole a alguien o inspirada en algo negativo de alguien. O sea, para mí la música es súper sagrada y quiero cuidarla lo más posible. También la energía que yo siento al repetirla en un escenario”. Ángela Aguilar

#Shakira #AlexRodríguez #SiénteseQuienPueda #Univision ♬ original sound - SienteseQuienPueda @sientesequienpueda Ángela Aguilar confiesa su admiración por Shakira en exclusiva con Alex Rodríguez Nos llamó la atención que Ángela Aguilar no dudara en reconocer el nivel de Shakira y, en lugar de entrar en comparaciones, dejara claro el enorme respeto que siente por su trayectoria, su talento y todo lo que ha construido en la música Y coincidimos en algo: Shakira ha demostrado que puede hacerlo prácticamente todo. Cantar, bailar, componer y reinventarse sin perder su esencia. 🔥 #ÁngelaAguilar

Aunque no descartó tocar temas personales con sus canciones, aseguró que, de ser posible, no estarían inspiradas en otras personas.

Sus palabras fueron muy criticadas en redes sociales. Y es que muchos usuarios recordaron la vez en la que ella misma declaró que le gustaría trabajar con la barranquillera. Incluso especularon que solo se expresó así por el coraje que sentiría de no ser tomada en cuenta por ella.

¿Christian Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar y embarazó a una fan?

Otro tema que también ha sido muy controversial en la vida de Ángela Aguilar ha sido la presunta infidelidad de Christian Nodal. Esto no ha sido tan sorpresivo para el público, ya que, en múltiples ocasiones, se ha dicho que el cantante engaña a su esposa.

Sin embargo, sí ha sido algo polémico el hecho de que, presuntamente, Nodal habría embarazado a su supuesta amante, quien sería una fan de identidad desconocida hasta ahora. Esto es lo que empezó a circular en redes sociales:

“Vamos a ser tías, y es que supuestamente Nodal tiene a una embarazada que NO es Ángela Aguilar, sino una fanática, y que esta chica está a un pelito de rana de salir a mostrar todas las pruebas”.

Cabe resaltar que, hasta el momento, esto no ha sido confirmado ni desmentido por los involucrados, por lo que todo queda en un simple RUMOR.

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