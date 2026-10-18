¿Emilio Osorio revela que Shakira es santera? Una canción de la colombiana podría ser la prueba VIDEO

Shakira siempre será una figura de la farándula que dará de qué hablar, ya sea por sus presuntos romances o por ser el amor platónico de actores mexicanos, ¿verdad Ernesto Laguardia?. Aunque esta vez el foco está en la cantante por una declaración de Emilio Osorio, ¿qué dijo el hijo de Niurka? Te lo revelamos.

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Emilio Osorio / Redes sociales.

Emilio Osorio hace inesperada revelación sobre canción de Shakira, ¿qué tiene que ver con la religión yoruba?

Emilio Osorio recientemente fue invitado a una entrevista en Los Número 1 Podcast, en donde habló acerca de la religión yoruba, creencia que practica desde muy joven debido a que su madre, Niurka Marcos, también es devota de los santos.

A lo largo de la charla, una de las declaraciones que más llamó la atención fue cuando Osorio recordó que una canción de Shakira, específicamente Waka Waka, al parecer era de alguna manera dedicada a una deidad de la religión yoruba:

“Musicalmente hablando la religión es una locura. Hay unas cosas que se llaman tambores, que son fiestas que se le hacen a los santos. Hay un santo que es hermoso, se llama Changó. No sé si recuerdes esta melodía ‘Changó, eh eh, Changó eh eh, Tsamina mina zangalewa porque esto es Africa’ (…) dentro de la letra está Changó” Emilio Osorio

Emilio no dio más información que indicara que Shakira forma parte de la religión yoruba, ni lo aseguró, sin embargo, los internautas comentaron que el hecho de que se mencione a dicho santo en la canción podría ser indicio de las creencias de la colombiana:

“Emilio es santero obvio sabe”

“Y yo cantándola, perdón Dios”

“Yo sabía que algo tenía esa canción”

“Quien mejor que lo explique que el hijo de una santera como su mamá Niurka”

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¿Qué dice la canción Waka Waka de Shakira y qué tiene que ver con la Santeria?

Aunque fonéticamente ‘Waka Waka’ de Shakira al parecer dice lo que Emilio Osorio asegura, la realidad es que la letra publicada en canales oficiales como Spotify es un poco diferente, e incluso, no se menciona el nombre del santo Changó, sino que dice “Django” haciendo referencia a una expresión que significa “espera” o “aguarda”:

Django, eh eh

Django, eh eh

Tsamina mina zangalewa

Anawa ah ah

Aunque al parecer la explicación antes compartida deja claro el origen de la letra de la canción de Shakira, hay internautas que aseguran que sí hay algo extraño: “y es verdad porque si escuchan la canción original dice tal cual “changó”

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¿Qué religión profesa Shakira?

Se sabe que desde muy joven, Shakira fue formada dentro de la religión católica, ya que como la gran mayoría de los latinoamericanos, creció en una familia católica, por lo que regularmente asistía a la iglesia, e incluso hoy en día mantiene la costumbre de encomendarse a Dios y persignarse.

En diferentes entrevistas, la barranquillera ha compartido que cree en Dios y que su fe es muy importante para ella.

Aunque es posible que las declaraciones de Emilio Osorio enciendan la conversación alrededor de las creencias religiosas de Shakira, lo cierto es que ahora la colombiana tiene cosas más importantes en las que enfocarse, como la reciente batalla legal que tiene con Gerard Piqué por los hijos de ambos, ¿el español se los quiere quitar?