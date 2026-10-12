Shakibecca se hace pasar por estatua de cera de Shakira y usuarios la destrozan “es una obsesión”: VIDEO

Desde muy pequeña, el entorno de Rebeca Maiellano le aseguró que tenía un gran parecido a la cantante colombiana, por lo que pronto la joven empezó a caracterizarse como la barranquillera, provocando que actualmente incluso pensaran que ella había sido la doble de Shakira en el Mundial 2026.

Sin embargo muchos consideran que la imitadora ya llegó a su límite luego de que se presentara como una estatua de cera y confundiera a los fanáticos de la intérprete, generando críticas mezcladas. Aquí te contamos.

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La venezolana se ha dedicado a imitar a Shakira desde los 16 años. / Instagram

¿Por qué están criticando a Shakibecca por su última aparición pública?

Desde hace algunas horas en redes se están haciendo virales los videos de la reciente aparición pública de la imitadora de Shakira en España, específicamente en el Macondo Park.

Como parte de una actividad, la supuesta imitadora de ‘La loba’ se plantó en el recinto fingiendo ser una estatua de cera de Shakira. Por supuesto, cientos de personas se abarrotaron en el lugar para tomarse una foto con lo que pensaban era una representación de la colombiana.

En sus redes, muchos no pudieron evitar felicitar a Rebeca por su imitación, asegurando que es una gran embajadora de la cantante y que lo que hace trae alegría a todos: “El contenido que todos estábamos esperando”, se lee.

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Shakibecca asegura que no está obsesionada con Shakira pero sí la admira mucho. / Instagram.

¿Qué respondió Shakibecca a las críticas por hacerse pasar por una figura de cera?

A pesar de los comentarios positivos, una gran mayoría considera que Rebeca debería parar con sus constantes intentos de parecerse a la intérprete de ‘Las de la intuición’. En redes sociales se pueden encontrar comentarios bastante fuertes en contra de la imitadora:



“Esa mujer es bien pesada”

“Shakibecca en todos lados menos en el psiquiátrico.”

“Ella no es feliz si no es el centro de atención”

“Que miedo, no se porque Shakira le pone una orden de restricción”

A pesar de los polémica que es la presencia de Shakibecca, hasta el momento Shakira, la original, así como la misma doble, no ha emitido ningún comentario negativo en su contra, de hecho, sorprendió al invitarla a su caminara en su concierto en la Ciudad de México, y en alguna ocasión ha mencionado que está al tanto de su trabajo.

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¿Es ilegal que Shakibecca imite a Shakira?

En estricto sentido no tiene nada de ilegal que Shakibecca imite a Shakira, pues es considerado como un tributo, siendo una actividad que está protegida como una forma de expresión artística.

Sin embargo, aunque por el lado de la ley Rebeca podría estar completamente cubierta, lo cierto es que los verdaderos fanáticos de la colombiana no soportan la manera en la que la venezolana usa la imagen de Shakira, lo que le ha valido un sinnúmero de comentarios de odio, e incluso, amenazas de muerte de quienes consideran ya se pasó de la raya, ¿quién tiene la razón?