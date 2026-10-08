¿Shakira estrena romance? Reportes indican que está saliendo con un deportista ¿es futbolista? Esto se sabe

Desde su llegada al mundo del entretenimiento, Shakira se ha convertido en el amor platónico de más de uno, incluido Ernesto Laguardia, y pocos han sido los afortunados que han podido presumir el haber conquistado el corazón de ‘la Loba’.

Y este 2026, al parecer, Shakira terminará el año rodeado de mucho amor, ¿ya tiene novio? Estas pruebas podrían indicar que así es. Te contamos todos los detalles.

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Shakira / Instagram: @shakira

¿Shakira encontró el amor en otro deportista?

Según detalles compartidos por el periodista Jordi Martin para El Gordo y la Flaca, fuentes cercanas le habrían revelado que Shakira está saliendo con el exbasquetbolista profesional Serge Ibaka.

De acuerdo a los dichos de Martin, hasta el momento Serge y Shakira se están conociendo, por lo que la relación de ambos no tienen etiqueta de “novios”.

“Hay persona del entorno que me dice ‘ostras pues sí, es cierto que la vemos ilusionada’…este domingo recibo una llamada de una persona que tiene muy buena información que me confirma que esto pues podría ser una realidad” Jordi Martin

Hasta el momento ni Shakira ni Serge Ibaka o el equipo de comunicación de alguno de ellos ha dado a conocer más detalles sobre el supuesto romance de ambos, por lo que la información revelada por Jordi Martin continúa en calidad de rumor.

👀❤️ ¿Shakira tiene nuevo amor? La cantante es relacionada con un famoso exdeportista y los rumores no paran. 🔥 #ElGordoyLaFlaca, de lunes a viernes 4P/3C por @univision https://t.co/K7ggBwOqgU — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) October 8, 2026

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¿Quién es Serge Ibaka, el supuesto interés amoroso de Shakira?

Serge Ibaka es un exbasquetbolista profesional de 37 años que nación en Brazzaville, República del Congo, sin embargo, actualmente cuenta también con la nacionalidad española.

Serge Ibaka y Shakira / Redes Sociales

A lo largo de su trayectoria, Ibaka se ha mantenido como una de las figuras más importantes del baloncesto, incluso logrando alcanzar el título de campeón del torne 2019 con los Toronto Raptors.

Serge además ha formado parte de importantes equipos como Orlando Magic, Milwaukee Bucks y Los Ángeles Clippers.

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Shakira / Redes sociales

Shakira, ¿la reina de los romances falsos?

Luego de su sonada ruptura con quien fuera su pareja por más de una década, y padre de sus hijos, Gerard Piqué, Shakira ha sido relacionada sentimentalmente con un sinnúmero de personalidades, desde actores hasta deportistas de élite. Te compartimos aquí a los más sonados:

Lucien Lavinscount

Lewis Hamilton

Jimmy Butler

Tom Cruise

Antonio de la Rúa

Además de las estrellas internacionales con las que ha sido relacionada ‘La loba’, hubo en su radar un actor mexicano con el que supuestamente inició un romance, ¡México y Colombia unidos desde tiempos inmemorables!