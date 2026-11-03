Muere futbolista tras brutal patada de portero; Gerard Piqué rompe el silencio con desgarrador mensaje

El futbol español está de luto, pero también conmocionado por una tragedia que nadie imaginó. Jesús de Miguel murió tras horas de incertidumbre, luego de sufrir un brutal choque durante un partido que encendió las alarmas y terminó con el peor desenlace. Su fallecimiento provocó una ola de reacciones entre estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Gerard Piqué, mientras las circunstancias del impacto siguen bajo investigación.

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¿Cómo ocurrió el brutal choque que provocó la muerte de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife?

Jesús de Miguel, delantero español de 30 años, sufrió un fuerte impacto durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, disputado el lunes 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife. El accidente ocurrió durante los minutos finales, cuando ambos equipos empataban 2-2.

El atacante corría con el balón en dirección al arco rival cuando el guardameta Jesús Owono salió a interceptar la jugada. En el intento por disputar la pelota, el portero impactó con la rodilla en el pecho del delantero, quien cayó al césped y quedó inconsciente. El árbitro expulsó al arquero con tarjeta roja directa.

La gravedad de lo ocurrido provocó que ingresaran los servicios médicos al terreno de juego. Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos y posteriormente trasladaron al futbolista en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Durante el traslado, Jesús de Miguel recuperó el pulso y consiguió respirar por sí mismo, aunque permaneció inconsciente. En un primer comunicado, el Tenerife informó que estaba “estable pese a la gravedad de su estado”, pero horas después confirmó que su situación neurológica había empeorado.

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🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

¿De qué murió Jesús de Miguel, futbolista español que falleció tras horas de incertidumbre?

Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria después del impacto con el portero del Andorra. Aunque los servicios médicos consiguieron reanimarlo inicialmente, el delantero no recuperó el conocimiento y permaneció ingresado en la unidad de cuidados intensivos.

Durante la madrugada del martes 3 de noviembre, el CD Tenerife informó que el estado neurológico del jugador había empeorado. La noticia anticipó el desenlace que nadie quería escuchar: el futbolista falleció a las 8:00 de la mañana.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda” Anunció el equipo.

En el mismo comunicado, la institución expresó el dolor que embargaba a sus integrantes y a la afición: “No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que pueda aliviar este sentimiento desbordante de tristeza. Acompañamos a su familia, destrozada por el dolor, a sus seres queridos y a todo el tinerfeñismo, que hoy llora este cruel desenlace”.

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Guardameta Jesús Owono

¿Qué dijeron Gerard Piqué, Lionel Messi y Kylian Mbappé por la muerte del futbolista Jesús de Miguel?

Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, reaccionó públicamente después de confirmarse la muerte del delantero del Tenerife. El exfutbolista del Barcelona utilizó su cuenta de X para responder al comunicado de despedida del conjunto español.

“Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús”, escribió el empresario, quien había estado presente en el estadio Heliodoro Rodríguez López cuando ocurrió el accidente. De acuerdo con reportes de medios españoles, después del incidente también acudió al Hospital de La Candelaria para conocer el estado del jugador.

Lionel Messi también se pronunció ante la tragedia y dedicó unas palabras al futbolista fallecido: “No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. DEP”. Por su parte, Kylian Mbappé compartió la noticia y escribió: “Mucha tristeza, no hay palabras. DEP”.

Pedri, jugador del Barcelona, expresó su tristeza por lo sucedido: “La muerte de Jesús de Miguel me deja sin palabras. Un abrazo enorme para su familia y la del Tenerife. Y más sentido y respetuoso recuerdo para él. Descanse en paz”.

Las muestras de solidaridad también llegaron de Sergio Ramos, quien publicó: “Día muy muy triste para la familia del fútbol. Mi más sentido pésame a sus familiares, amigos y al club en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz”.

Rafael Nadal, Fernando Alonso, Álvaro Morata, Thibaut Courtois, Koke y otros deportistas también compartieron mensajes de apoyo. Una de las despedidas más emotivas fue la del futbolista Jeremy de León, quien recordó su amistad con Jesús: “De los mejores amigos que me dio el fútbol, descansa en paz hermano, te quiero mucho”.

¿Qué clubes y figuras del futbol reaccionaron a la muerte de Jesús de Miguel y qué homenajes preparan?

La conmoción llegó a los principales equipos del futbol europeo. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Betis, Liverpool, Tottenham y otros clubes publicaron mensajes para acompañar a la familia del delantero y al CD Tenerife.

La FIFA también se pronunció a través de su presidente, Gianni Infantino, quien calificó el fallecimiento como “una auténtica tragedia”. Mientras tanto, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, expresó que sus pensamientos estaban con la familia, compañeros y todos los integrantes del Tenerife. El organismo anunció un minuto de silencio en los partidos de sus competiciones durante esa semana.

El CD Castellón, antiguo equipo de Jesús de Miguel, también le dedicó un emotivo mensaje y recordó su paso por la institución. En el estadio Heliodoro Rodríguez López, los aficionados comenzaron a dejar flores y mensajes de despedida, mientras se convocó un minuto de silencio en su memoria.

La Policía Nacional de España, a través de su Grupo de Homicidios, abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del impacto. La apertura de diligencias no significa que Jesús Owono haya sido declarado culpable de algún delito.

Mientras avanzan las investigaciones, el FC Andorra manifestó sus condolencias y su respaldo a las personas afectadas por la tragedia. Lo que comenzó como una jugada por disputar el balón terminó en una emergencia médica y una pérdida irreparable que conmocionó al futbol español y provocó una ola de homenajes internacionales.