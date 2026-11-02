¿Hijo de Aylín Mujica se manifestó en pleno programa? Actriz y conductoras viven estremecedor momento: VIDEO

La repentina muerte del hijo de Aylín Mujica, Mauro Menéndez, ha sido un duro golpe para la actriz. En pleno día de muertos, un estremecedor momento se vivió durante la emisión de un programa de televisión, cuando, al mencionar al fallecido DJ, una situación fue tachada de “paranormal”. Te decimos los detalles.

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió en julio de 2026 / Redes sociales

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió durante viaje a Barbados

Aylín Mujica contó que su hijo, Mauro Menéndez, tuvo una convulsión cuando jugaba en una playa de Barbados el 16 de julio. De acuerdo con la actriz, el joven aún padecía una neumonía de la que no se había recuperado.

Tras el episodio, fue llevado de urgencia a un hospital, donde sufrió varios paros cardíacos. Los médicos consiguieron reanimarlo siete veces, pero su condición siguió empeorando por la formación de coágulos en los pulmones:

Mauro estaba jugando soccer en el sunset, viendo el sunset con nosotros y unos amigos. Convulsionó tres veces; la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado. Lo revivieron aproximadamente cinco veces. A la sexta me llamaron y la doctora me dijo: ‘Tenemos que tomar una decisión’. Aylín Mujica

Por su parte, Osamu Menéndez, padre de Mauro, sostuvo que la muerte de su hijo podría estar vinculada con el uso de vapeadores o cigarros electrónicos:

Tuve un hijo maravilloso que era un genio en lo que hacía… Yo sé que una de las cosas que le debe haber provocado la neumonía es esa cosa que están fumando los jóvenes ahora, que es el vape. No fumen eso. Yo sé que eso fue lo que lo mató a él. Osamu Menéndez

A más de tres meses del suceso, según internautas, Aylín luce debilitada y todavía profundamente afectada por la muerte de su hijo

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Aylín Mujica compartió foto de los últimos momentos con vida de Mauro / IG: aylinmujic

Mauro Menéndez se habría manifestado en programa EN VIVO durante participación de Aylín Mujica

Este 2 de noviembre, en pleno Día de Muertos, la actriz Aylín Mujica estuvo como invitada en el programa La mesa caliente. Fiel a la tradición mexicana de recordar a los difuntos, las conductoras de la emisión compartieron un emotivo momento con la intérprete, dándole unas flores y un emotivo mensaje sobre su fallecido hijo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, mientras mencionaban el nombre de Mauro, las luces del foro se apagaron por un momento, algo que no solo internautas tomaron como una manifestación del joven, si no también por la propia Aylín.

Internautas creen que Menéndez se presentó de manera espiritual en el foro:



“ Yo sí lo creo, lo vi en vivo, se me enchinó la piel ”,

”, “ Qué belleza lo que sucedió, Mauro está a tu lado ” y,

” y, “ Yo sí lo creo, así se comunican ellos para decir ‘estoy contigo’ ”.

Aún así, el debate en la publicación creció, pues así como hay varios que aseguran fue una manifestación, otros refieren que fue una casualidad o falla eléctrica. ¿Qué dijo la actriz?

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Aylín Mujica presente en La mesa caliente / Redes sociales

¿Qué dijo Aylín Mujica sobre lo ocurrido en programa EN VIVO?

Tras lo vivido por Aylín Mujica y la presunta presencia de Mauro Menéndez, la actriz decidió romper el silencio y compartir la experiencia con sus seguidores.

La cubana se mostró emocionada por la situación, y aunque muchos creen que no es verdad, ella se dijo “convencida” de que su hijo intentó contactarse con ella en el programa:

Llevo tres meses pidiéndole a mi Mau querido que, de alguna manera, me dé una señal, que se manifieste, que me haga sentir que sigue aquí conmigo. Y hoy, 2 de noviembre, Día de los fieles difuntos, pasó algo verdaderamente insólito. Mientras estaba en el show de @lamesacaliente agradeciendo a mis compañeras unas flores que me entregaron con tanto amor, justo cuando estábamos hablando de Mauro… ¡SE FUE LA LUZ! No sé si fue casualidad, y sinceramente, no quiero pensar que lo fue. Mensaje escrito por Aylín Mujica

Aylín compartió el clip viral en su cuenta oficial de Instagram, mostrando su emoción por lo ocurrido, argumentando que, en su opinión, SÍ fue una señal:

Las casualidades no existen y siento que fue algo que sucedió. Se fue la luz y hubo un sonido bastante raro en el estudio. Se ha ido la luz en el momento en el que estamos todas abrazándonos y recordando a mi hijo Mauro. Video de Aylín Mujica

Aylín Mujica recibió recientemente las cenizas de su hijo, aún cuando el fallecimiento del joven ocurrió hace más de tres meses.

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