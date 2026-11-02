Hallan inconsciente a una leyenda de la música electrónica horas antes de un show en México; confirman su muerte

Luego de que la industria del entretenimiento se estremeciera por el asesinato de un reconocido locutor de regional mexicano, otra lamentable noticia volvió a sacudir al mundo de la música. Lo que prometía ser una noche de fiesta terminó en tragedia cuando un histórico referente de la música electrónica fue encontrado inconsciente horas antes de una presentación programada en México. Poco después se confirmó su fallecimiento, desatando conmoción entre artistas, productores y miles de seguidores que aún intentan entender qué ocurrió.

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¿Qué le pasó al pionero del techno hallado inconsciente antes de un show?

La muerte del reconocido DJ y productor sorprendió a la escena electrónica internacional. El artista se encontraba en México, donde tenía programada una presentación durante las celebraciones de Día de Muertos.

De acuerdo con la información difundida por su agencia, fue encontrado inconsciente en la habitación del hotel donde se hospedaba horas antes de subir al escenario.

Tras el hallazgo, fue trasladado a un hospital. Sin embargo, poco después se confirmó el fallecimiento del músico, generando una ola de reacciones entre seguidores y colegas. Hasta el momento no se ha dado a conocer oficialmente la causa de muerte, por lo que continúan las especulaciones en torno al caso.

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¿Quién era Juan Atkins, el DJ considerado uno de los creadores del techno?

La identidad del artista fue revelada poco después de que se confirmara su fallecimiento. Se trataba de Juan Atkins, una de las figuras más influyentes en la historia de la música electrónica.

Nacido en Detroit, Estados Unidos, Atkins es considerado uno de los principales responsables del surgimiento del techno durante la década de los años ochenta. Junto a Derrick May y Kevin Saunderson integró el histórico grupo conocido como The Belleville Three, considerado clave en la creación del sonido techno de Detroit.

Su carrera comenzó con el proyecto Cybotron, agrupación que fundó junto a Richard Davis y con la que revolucionó la música electrónica al combinar sintetizadores, ritmos futuristas y estética tecnológica. Temas como Clear se convirtieron en auténticos clásicos del género y continúan siendo referencia obligada para productores y DJ de todo el mundo.

Posteriormente impulsó su proyecto Model 500 y fundó Metroplex Records, sello que ayudó a impulsar el desarrollo de la escena electrónica internacional.

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¿Qué dijo la agencia del músico tras confirmar su fallecimiento?

La muerte de Juan Atkins fue anunciada mediante un comunicado que rápidamente se viralizó entre la comunidad electrónica. En el mensaje, sus representantes destacaron no solo su importancia artística, sino también la relación personal que construyeron con él durante décadas.

Agencia del músico “Hay personas cuya contribución a la música puede medirse en discos, actuaciones y las generaciones que inspiraron. Y luego están aquellas cuya presencia se convierte en parte de tu propia vida. Juan Atkins fue ambas cosas”.

La agencia recordó los numerosos viajes, proyectos y experiencias compartidas con el músico alrededor del mundo. También reveló que la relación profesional evolucionó hasta convertirse en una amistad muy cercana.

“Durante más tiempo que cualquier otra agencia en su carrera, estuvimos al lado de Juan. Pero los años cambiaron lo que significábamos el uno para el otro. Lo que comenzó con la música se convirtió en un vínculo que ningún contrato podía definir. Juan se convirtió en familia. Era nuestro hermano”. Agencia del músico

Uno de los fragmentos más emotivos del mensaje reflejó el profundo impacto que dejó su partida. “Estamos escribiendo esto entre lágrimas. No porque no encontremos palabras para describir su grandeza, sino porque no podemos imaginar un mundo en el que nunca volveremos a hablar con él”.

Gracias a su trabajo, el techno dejó de ser una corriente local para convertirse en un movimiento global con millones de seguidores.