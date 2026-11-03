Futbolista fallecido recién se había convertido en padre: Aseguran que su esposa presenció accidente: ¿VIDEO?

La trágica muerte del futbolista español, Jesús de Miguel, ha conmocionado no solo al mundo del futbol, si no también a todos aquellos los aficionados al deporte. El jugador del CD Tenerife se acababa de convertir en padre y su aventura en el club comenzaba. Por otra parte, aseguran que la esposa de Jesús se encontraba en el estadio al momento del incidente. ¿Cómo reaccionó?

Jesús de Miguel, futbolista fallecido tras golpe en partido / Redes sociales

¿Cómo fue la jugada por la que el futbolista español, Jesús de Miguel, murió trágicamente?

Jesús de Miguel, atacante del CD Tenerife de 30 años, murió el martes 3 de noviembre de 2026 a consecuencia de una colisión ocurrida en un encuentro de Segunda División ante el FC Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

De acuerdo con lo visto en el partido, el guardameta rival, Jesús Owono, salió a despejar el balón fuera de su área mientras De Miguel se lanzaba a la disputa. En el choque, la rodilla del portero golpeó el pecho del delantero, que sufrió de inmediato un paro cardiorrespiratorio.

Horas posteriores a la acción, se indicó que el futbolista sufrió severas secuelas neurológicas, mismas que pronosticaban un triste desenlace.

Owono, el portero del equipo rival, recibió la tarjeta roja de parte del árbitro. Las autoridades policiales iniciaron una investigación de oficio, mientras aficionados se encuentran pendientes de lo que ocurrirá.

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Golpe de Jesús Owono a Jesús de Miguel / Redes sociales

El futbolista Jesús de Miguel se había convertido en padre y su esposa vio el momento de su muerte

Jesús de Miguel fue padre en junio de 2025, cuando nació su hija. Se reportó que la niña, de un año y cuatro meses, se encontraba junto a su madre en las gradas del estadio cuando ocurrió el choque.

María (esposa de Jesús), se encontraba con la pequeña en brazos, observó desde su asiento cómo Jesús daba unos pasos sin rumbo sobre el campo y luego se derrumbaba. Después vio cómo el personal médico se lo llevaba para intentar reanimarlo, un esfuerzo que se prolongó por más de treinta minutos.

Estos relatos surgieron en redes sociales, NO hay un video del momento en el que se pueda observar a María en dicho momento.

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🔹 JESÚS DE MIGUEL: SU PAREJA Y SU HIJA PRESENCIARON EL ACCIDENTE QUE LE COSTÓ LA VIDA 💔 María y Carla, de un año, se encontraban en las gradas cuando el delantero sufrió el fuerte choque durante el partido. ⚽ El futbolista se había convertido en padre en junio de 2025 y atravesaba una etapa importante en su vida familiar. 👉 Más información en Radio Fórmula: https://t.co/jQt3MZCd5z — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 3, 2026

¿Quién era Jesús de Miguel y en qué equipos jugó?

Jesús de Miguel Alameda nació en 1996 y jugaba como delantero centro. Gran parte de su carrera fue en categorías inferiores del fútbol español, con varios ascensos, hasta llegar a Segunda División.

Aquí la lista de los equipos en los que jugó Jesús de Miguel:



CD Leganés (club en el que se formó y debutó)

Lugo Fuenlabrada (en 2016/17),

Unionistas y AD Adarve (otros clubes de su trayectoria),

CD Castellón (en la temporada 2024/25) y,

CD Tenerife (desde julio de 2025 hasta su muerte).

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