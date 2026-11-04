Atleta de 24 años muere durante el Maratón de Nueva York, se desplomó cerca de la meta

Desafortunadamente las malas noticias están a la orden del día, como el reciente caso de la leyenda de la música electrónica que fue hallado inconsciente horas antes de su show en México. Ahora, el mundo del atletismo se cimbra con la trágica muerte de una joven de 24 mientras estaba corriendo un maratón, ¿qué le pasó? Te contamos.

Rachel Apa Maratón de Nueva York / Redes Sociales

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¿Qué le pasó a la joven de 24 años que murió en el Maratón de Nueva York?

Tristemente la tragedia se hizo presente durante el Maratón de Nueva York 2026, luego de que la joven Rachel Apa de 24 años de edad falleciera tras colapsar a más o menos tres kilómetros de la meta.

Apa sabía que correr los casi 43 kilómetros que exigía esta prueba no era tarea fácil, por lo que meses antes de la competencia se preparó para llegar al cien al maratón. Según detalles revelados por su padre a The New York Times, Rachel gozaba de excelente salud y su condición física era muy buena pues ella además era exjugadora de hockey sobre hierba.

Según se relata en medios como ABC, tras la inesperada caída de la joven en la competencia, una trabajadora social se le acercó de inmediato y sin pensarlo le practicó una maniobra de reanimación pulmonar. Poco después, llegó una ambulancia para ser trasladada al Hospital Monte Sinaí, en donde se mantuvo con vida hasta las 9:40 de la noche, cuando fue declarada oficialmente muerta.

Rachel Apa muerte / Redes Sociales

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¿De qué murió Rachel Apa, la joven que se desplomó en el Maratón de Nueva York?

Steve Apa, padre de Rachel, confirmó que la causa de la muerte de su hija fue rabdomiólisis, un síndrome grave causado por el daño y la descomposición del tejido muscular. Este se presenta cuando hay un esfuerzo físico extremo, deshidratación o traumatismo severo.

Cuando los músculos se destruyen, se libera una proteína llamada mioglobina, misma que va directamente al torrente sanguíneo, provocando una insuficiencia renal, arritmias cardíacas o incluso una falla multiorgánica que puede ser fatal, tal y como ocurrió en el caso de Rachel Apa.

Rachel Apa muerte / Canva

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Rachel Apa, el homenaje que terminó con su muerte en el Maratón de Nueva York

Aunque en sí misma la noticia de la muerte de Rachel Apa resulta trágica, lo es aún más cuando se sabe que la joven de 24 años decidió formar parte de esta carrera en honor a su abuelo fallecido, quien luchó contra el Parkinson.

Se sabe que Rachel era integrante del equipo de una organización que beneficia a las personas con esta enfermedad y que estaba corriendo con ellos. Antes de iniciar el maratón que terminó con su vida, Rachel reveló: “Mi abuelo fue mi modelo a seguir durante mi infancia. Me enseñó a mantenerme activa, a superar mis límites y a afrontar los retos, lo que forjó mi amor por el deporte y el movimiento”, según informan medios internacionales como ABC.

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