Muere Kyle, heredera de los Kennedy, a los 42 años de edad, una nueva tragedia marca a la mítica familia

Luego del anuncio de la muerte de actriz de ‘Rebelde’, el mundo del espectáculo y la política vuelve a estar de luto, pues hace unas horas se anunció el sensible deceso de Kyle Kennedy, miembro de la mítica dinastía Kennedy, ¿de qué murió? Aquí te compartimos los detalles.

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Luto en el mundo del espectáculo / Canva

¿De qué murió Kyle Kennedy? Una nueva pérdida marca a la familia americana

Este 20 de octubre se hizo pública la muerte de Kyle Kennedy, a través de un obituario familiar emitido por una funeraria, la Burke Funeral Homes. De acuerdo a lo revelado, el deceso de la joven de 42 años ocurrió el pasado 21 de septiembre de 2026.

El motivo por el que la familia decidió retrasar el anuncio casi un mes, se debe a que quisieron pasar el proceso de duelo de manera privada y lejos del ojo público. En cuanto a la causa de muerte de Kyle Kennedy, hasta el momento no se han dado más detalles al respecto.

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Kyle Kennedy y su tragedia familiar / Redes Sociales

¿Por qué se considera que la muerte de Kyle Kennedy es una tragedia ligada a su apellido?

Históricamente los Kennedy han sido reconocidos como una de las dinastías más importantes de Estados Unidos y el mundo, sin embargo, si hay algo que ha marcado a sus miembros, son las desgracias inexplicables y los fallecimientos prematuros. La reciente muerte de Kyle Kennedy ha sido considerada como parte de “la maldición de los Kennedy”.

Kyle Kennedy murió en septiembre de 2026. / Redes Sociales

En 2020, la joven sufrió una lesión en la médula espinal, lo que provocó que quedara paralizada y en silla de ruedas, esta situación la llevó a dedicar los últimos años de su vida a defender los derechos de las personas con discapacidad.

Tristemente la muerte de Kyle Kennedy ocurrió apenas unos meses después del deceso de su prima Tatiana Scholossberg de 35 años, nieta de JFK, y quien sufría de leucemia.

Kyle Kennedy era la sobrina nieta del expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy.

Kyle Kennedy y su esposo / Redes Sociales

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Kyle Kennedy, una vida marcada por las tragedias

El estado de salud de Kyle no fue el único problema con el que la joven debió cargar, pues cuando ella tenía 13 años, su padre, Michael Kennedy, falleció en un inexplicable accidente de esqui en Aspen, a los 39 años de edad, dejándole un vacío inexplicable.

Como si no fuera suficiente, ya en su vida adulta, Kyle decidió iniciar su propia familia sin esperar la tragedia que le estaba por ocurrir, pues a los pocos días de nacida, su hija gemela, Josie Kennedy murió. La industria sigue de luto, incluso, en redes también conmocionó la muerte de Carlos Miguel, actor y villano de telenovelas mexicanas.

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