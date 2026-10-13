Filtran FOTOS del lugar donde murió RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad'; así luce

RJ Mitte, actor reconocido por su papel en ‘Breaking Bad’, murió a los 34 años en Texas, de manera sorpresiva e inesperada.

Han surgido muchas dudas y especulaciones en torno a su muerte y las condiciones en las que ocurrió, entre ellas, sobre el lugar en el que se encontraba el actor durante sus últimos minutos de vida.

En las últimas horas, medios de comunicación y redes sociales han difundido imágenes de cómo luce el lugar donde falleció.

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RJ Mitte, actor de Breaking bad / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’?

RJ Mitte, reconocido por interpretar a Walter White Jr. en ‘Breaking Bad’, murió el lunes 12 de octubre de 2026, a los 34 años, en Brownsville, Texas.

De acuerdo con información publicada por medios estadounidenses, las autoridades recibieron una llamada alrededor de las 12:50 de la tarde y acudieron a la vivienda del actor, donde lo encontraron sin vida. Autoridades declararon su muerte horas después, mientras que la policía señaló inicialmente que el caso continuaba bajo investigación.

Posteriormente, el representante de Mitte confirmó que el actor murió por suicidio. Sin embargo, las autoridades indicaron que la causa y las circunstancias oficiales del fallecimiento seguían pendientes de determinarse mediante la investigación correspondiente.

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RJ Mitte murió a los 34 años / Redes sociales

¿Cómo luce el lugar donde murió RJ Mitte? Filtran imágenes

El medio estadounidense TMZ compartió fotografías del exterior de la residencia del actor, en Texas, así como un video de lo que ocurrió minutos después de que las autoridades recibieran el llamado.

En las imágenes se observa una fuerte presencia policial afuera de la vivienda donde fue hallado sin vida el actor. Además, la zona se ve acordonada mientras se llevan a cabo las indagatorias del caso.

El mismo medio compartió una fotografía tomada horas más tarde, una vez que las autoridades se retiraron, en la que se aprecia la fachada de la vivienda con un aspecto visiblemente desolado.

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RJ Mitte Death: Police Block Street Outside Texas Home Where Actor Was Found Dead https://t.co/BeNQZyH23A — TMZ (@TMZ) October 13, 2026

¿Qué padecimiento tenía RJ Mitte?

RJ Mitte tenía parálisis cerebral espástica, una condición neurológica que afecta principalmente el movimiento, la coordinación y el control muscular. El actor fue diagnosticado durante su infancia y compartió este padecimiento con el personaje que interpretó en ‘Breaking Bad'.

En su caso, la condición afectó principalmente el lado izquierdo de su cuerpo y tuvo relevancia en su carrera artística, pues permitió que su interpretación del personale Walter White Jr. mostrara una representación cercana a la realidad de una persona con parálisis cerebral.

Aunque era una condición sensible para el actor, no hay información confirmada que relacione este padecimiento con su fallecimiento.

Semanas atrás, también fue hallado sin vida el actor C.W. Morgan, reconocido por su papel en la saga de terror, ‘Scream’.

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