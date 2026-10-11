Muere participante de ‘MasterChef’ a los 44 años tras diagnóstico de tumor cerebral

Luego del gran susto que generó el estado de salud de Antrax, quien recientemente habló sobre la posible amputación de un dedo tras salir de MasterChef 24/7, otra noticia relacionada con la franquicia vuelve a conmocionar a los seguidores del famoso reality de cocina. Una triste noticia sacudió a los fans de MasterChef. Un querido exparticipante perdió la vida tras meses enfrentando una delicada enfermedad que cambió su vida por completo.

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Redes sociales y canva

¿Quién fue el exparticipante de MasterChef que murió a los 44 años y cómo se confirmó su muerte?

El exparticipante de MasterChef Polonia, Mariusz Komenda, murió a los 44 años. La noticia fue confirmada por la cadena TVN, responsable de transmitir el exitoso reality gastronómico.

A través de sus redes sociales oficiales, la producción informó el fallecimiento del cocinero con un breve pero emotivo mensaje: “Con gran tristeza recibimos la noticia de la muerte de Mariusz Komenda”. La publicación provocó una ola de reacciones entre seguidores del programa, quienes enviaron condolencias a sus familiares y seres queridos.

Además, el equipo de MasterChef le dedicó una sentida despedida para reconocer la huella que dejó en el concurso:

MasterChef “Mariusz era parte de la familia MasterChef. Lo recordamos como un hombre lleno de pasión, energía y amor por la cocina. Durante años, volvió a nosotros, compartiendo sus conocimientos, experiencia y pasión por la cocina. Es difícil encontrar palabras que puedan expresar nuestro dolor. Estamos sufriendo con su familia, seres queridos, y todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Mariuszu, te echaremos mucho de menos”.

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Mariusz Komenda, murió



¿De qué murió Mariusz Komenda, exparticipante de MasterChef Polonia, y qué se sabe de su despedida?

La muerte de Mariusz Komenda ocurrió tras una dura batalla contra un cáncer cerebral, enfermedad que le fue diagnosticada a principios de 2026 luego de que ingresara al hospital con síntomas que inicialmente fueron confundidos con un accidente cerebrovascular.

Tras recibir el diagnóstico, el exconcursante de MasterChef Polonia se sometió a dos cirugías cerebrales, tratamientos de radioterapia y un largo proceso de rehabilitación. Incluso llegó a participar en campañas para recaudar fondos que ayudaran a cubrir los elevados costos de su atención médica.

Pese al esfuerzo de los especialistas y al apoyo incondicional de familiares, amigos y seguidores, Mariusz falleció el 7 de octubre de 2026 a los 44 años. Hasta ahora no se han revelado detalles sobre una ceremonia de despedida o posibles homenajes, aunque las redes sociales ya se han llenado de mensajes para honrar su memoria.

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Mariusz Komenda, murió



¿Quién fue Mariusz Komenda, exparticipante de MasterChef Polonia?

Mariusz Komenda alcanzó la fama tras participar en MasterChef Polonia 2019, donde conquistó al público gracias a su talento en la cocina, su carisma y su personalidad cercana. Su paso por el reality lo convirtió en una de las figuras más queridas del programa.

Después de la competencia, el cocinero polaco continuó ligado al mundo gastronómico, compartiendo recetas, experiencias y conocimientos que le permitieron mantenerse cerca de la comunidad que construyó a raíz de su aparición en televisión.

La noticia de su muerte ha provocado un profundo dolor entre seguidores, amigos y compañeros. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre apasionado por la cocina, generoso con sus enseñanzas y siempre dispuesto a transmitir su amor por la gastronomía, legado que permanecerá vivo en la memoria de quienes siguieron su trayectoria.