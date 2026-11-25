Tristemente el 16 de agosto de 2026 se dio a conocer la inesperada muerte de la actriz estadounidense, Hayden Panettiere, a la edad de 36 años. Ahora, varios meses después de su deceso, se han revelado detalles de su fortuna y el destino de ella, ¿dejó testamento? Aquí te compartimos lo que se sabe hasta el momento.

¿Cuándo y dónde murió Hayden Panettiere? / Redes sociales

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¿De qué murió Hayden Panettiere?

La actriz de producciones como ‘Triunfos robados’, Hayden Panettiere, murió el 16 de agosto de 2026 en Greenville, Carolina del Sur. Según se sabe, su pareja, Brian Hickerson y su cuñado Zach, la encontraron recostada bajo abajo en un sofá cama, completamente inconsciente.

Luego de llamar a emergencias, los paramédicos llegaron al lugar para reanimarla, aunque lo hicieron durante 40 minutos, finalmente el cuerpo de la actriz no respondió y fue declarada muerta en el lugar a las 14:32 horas.

Aunque de manera inmediata fue imposible revelar la causa de muerte de Hayden, finalmente en septiembre de este año la oficina del médico forense reveló que había sido a causa de una sobredosis accidental de sustancias como fentanilo, alprazolam, methocarbamol y quetiapina.

La relación tóxica entre Hayden Panettiere y Brian Hickerson / Redes sociales

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¿Qué se sabe de la fortuna de Hayden Panettiere?

Hace algunas horas, nuevamente el nombre de Hayden Panettiere empezó a acaparar los titulares, luego de que se revelara que la herencia que dejó la actriz tras su muerte está valuada en aproximadamente 6 millones 232 mil dólares. Esta cifra contempla bienes personales y bienes inmuebles.

Desafortunadamente la actriz no dejó un testamento, por lo que en este caso sería su hija, la niña que procreó con el exboxeador ucraniano, Wladimir Klitschko, quien se quedaría como la única heredera. Teniendo esto en cuenta, Klitschko solicitó intervención judicial para proteger los bienes de su hija, además de la ayuda de una administradora profesional que esté encargada de los asuntos financieros de la herencia.

¿Hayden Panettiere no pudo despedirse de su hija? Aseguran que la actriz viajaría a verla pero ya no lo logró / NYTimes y redes sociales

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¿En qué producciones participó Hayden Panettiere en vida?

Hayden Panettiere inició su carrera cuando apenas era un bebé, pues fue parte de varios comerciales para marcas como Playskool, Michelin, KFC, Wendy’s y más. Poco después la joven poco a poco empezó a formar parte de diferentes producciones, consolidándose como una de las actrices juveniles más aclamadas de Hollywood.

Entre los proyectos más importantes de su carrera están:

Malcolm el de enmedio

Titanes, hicieron historia (2000)

(2000) Sueños sobre hielo (2005)

(2005) Triunfos robados: todo o nada (2006)

(2006) Héroes (2006 - 2010)

(2006 - 2010) Scream 4 (2011) y Scream VI (2023)

(2011) y (2023) Nashville (2012 - 2018)

La muerte de la joven actriz no es la única noticia que golpeó a la familia, pues en 2023 se reportó el fallecimiento de Jansen Panettiere, hermano de Hayden, a causa de cardiomegalia, combinada con complicaciones en la válvula aórtica.