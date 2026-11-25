Hace algunos días se dio a conocer la inesperada muerte de Charles F. Porter, querido actor de Dr. House, y quien desafortunadamente había sido diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer del sistema linfático que finalmente provocó su muerte.

Ahora, la noticia del fallecimiento de famoso actor de Marvel le está dando la vuelta al mundo, sobre todo por el próximo estreno de la película más reciente de la franquicia. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Muere / Redes sociales

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¿Quién era el actor de Marvel que murió a los 68 años de edad?

El 19 de de noviembre de 2026, se dio a conocer el inesperado deceso de Steven Hack, un actor y bailarín estadounidense de 68 años que nació en Los Ángeles, California.

Debido a su increíble habilidad para actuar y bailar, Hack pudo incursionar en el cine, la televisión y por supuesto, en el teatro musical. Sorprendentemente, Steven debutó en el séptimo arte al salir como bailarín en la película de Vaselina en 1978.

Steven Hack actor de teatro y televisión / Redes Sociales

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¿Qué se sabe acerca de la muerte de Steven Hack?

Según los detalles que han trascendido en las últimas horas, Steven Hack falleció el pasado jueves 19 de noviembre de 2026 en su casa de North Hollywood, en Los Ángeles, California.

Alrededor de las 4:20 de la tarde del 19 de noviembre, el Departamento de Bomberos respondió al llamado de la policía, pues estaban solicitando apoyo para atender una emergencia médica, sin que se tengan más detalles al respecto. El médico forense reportó que la causa médica oficial de la muerte de Steven Hack fue una enfermedad cardiovascular aterosclerótica.

La enfermedad cardiovascular aterosclerótica es un conjunto de enfermedades que afectan al corazón y a lo vasos sanguíneos, y ocurre cuando placa (compuesta por colesterol, grasas y otros compuestos) se adhieren a las paredes de las arterias, lo que dificulta el paso de sangre oxigenada.

“Al recordar a Steven, celebramos no solo sus numerosas contribuciones a nuestra compañía, sino también la alegría de haberlo conocido y trabajado con él”, aseguró Barry Heins, director artístico de Interact Theatre Company, compañía de teatro de la cuál Steven fue miembro fundador.

Steven Hack murió a los 68 años en LA. / Redes Sociales

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¿Steven Hack participó en Avengers: Doomsday ?

Debido a sus habilidades artísticas, Steven Hack acumuló más de 70 proyectos en cine y televisión, participando en proyectos de renombre con empresas como Marvel. Respecto al estreno de Avengers: Doomsday, su fecha de estreno continúa sin cambios, pues Steven no formó parte del cast.

Te compartimos aquí alfunos de sus proyectos más importantes:



American Horror Story (2019)

Ratched (2020)

Criminal Minds (2014)

Thor: Un mundo oscuro (2013)

Los cuatro fantásticos (2015)

Agente Carter (2015)

Hace algunas horas también se dieron a conocer detalles sobre la fortuna y herencia de Hayden Panettiere, actriz de importantes proyectos como ‘Malcom, el de en medio’ y ‘Triunfos robados’.