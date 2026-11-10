Muere querido actor de cine y telenovelas a los 56 años de edad, ¿qué le pasó?

A pocos días del fallecimiento de la actriz y comediante María Alicia Delgado, el mundo del espectáculo vuelve a vestirse de luto por la muerte de un querido actor de cine y televisión.

Se trata de un intérprete que destacó por su trayectoria en cine, teatro y televisión, especialmente por sus participaciones en telenovelas infantiles.

¿De quién se trata y qué se sabe sobre su fallecimiento?

Leer: Muere la mamá de Álex Kaffie; el periodista se despide con desgarrador mensaje: “Descansa en paz, mi bonita”

Luto en el mundo del espectáculo / Canva

¿Quién fue el actor de cine y televisión que murió?

Se trata del actor argentino Gabriel González Abat, quien nació en Buenos Aires en 1970 y comenzó su carrera artística desde que era niño, cuando formó parte de la exitosa telenovela infantil ‘Señorita maestra’.

En esta producción, que se transmitió durante la década de los 80, González Abat alcanzó reconocimiento por dar vida a Canuto, uno de los personajes entrañables de aquella producción; por lo que ese personaje se convirtió en uno de los más recordados de su trayectoria.

A lo largo de su carrera también participó en otras producciones de televisión, así como en el cine y el teatro, donde formó parte de distintas puestas en escena.

Leer: ¡De luto! Bárbara Mori despide a su abuela a los 105 años: “la liberación del alma”

Muere Gabriel González Abat a los 56 años / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte del actor Gabriel González Abat?

Gabriel González Abat ocurrió falleció el pasado 6 de noviembre, cuando el actor tenía 56 años. La noticia fue confirmada un día después por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales y destacó su trayectoria en cine, teatro y televisión.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su muerte, ni se ha informado públicamente si enfrentaba algún problema de salud antes de morir.

Leer: Murió la mamá de Espinoza Paz: El cantante le escribió una enternecedora canción por su partida, VIDEO

Despedimos con profundo pesar al actor Gabriel González Abat, quien desarrolló su trayectoria en TV, cine y teatro. Inició su carrera durante la infancia y fue especialmente recordado por su interpretación de Canuto en Señorita maestra. https://t.co/9YkYHClrMI https://t.co/1V9oOTusJ0 — Asociación Argentina de Actores y Actrices (@actoresprensa) November 7, 2026

¿Cómo anunciaron la muerte de Gabriel González Abat?

Como mencionamos, la muerte del actor Gabriel González Abat fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que compartió una esquela acompañada de un mensaje de reconocimiento a la trayectoria del intérprete.

“Despedimos con profundo pesar al actor Gabriel González Abat, quien desarrolló su trayectoria en TV, cine y teatro. Inició su carrera durante la infancia y fue especialmente recordado por su interpretación de Canuto en Señorita maestra.”, escribió la asociación.

Asimismo, algunos de sus compañeros se unieron a las condolencias y expresaron su tristeza por su fallecimiento. Entre ellos se encuentra el actor Omar Lefosse, quien compartió créditos con Gabriel en la telenovela ‘Señorita maestra’ y publicó un mensaje en sus redes sociales para despedirlo.

Esta pérdida se suma a la muerte de Patrick Stewart, legendario actor de cine, quien falleció a los 86 años.

Leer: Muere icónico conductor de noticias que empezó su trayectoria en TV desde los 80: “Estábamos a su lado”